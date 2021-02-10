DSE｜公共圖書館自修室3月至5月開放　本月27日前可申請入座證

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-10 14:20

中學文憑試（DSE）將於4月開考，康文署今日（10日）宣布，疫情下停開已兩個月的公共圖書館學生自修室，將於3月1日至5月31日考試期間延長開放。受疫情影響，自修室座位數目會有所調整，學生入場前須量體溫，並戴上自備口罩。有意在考試季節使用自修室者，可在本月27日或之前，郵遞表格申請入座證。

康文署表示，公共圖書館將在3月至5日開放。

調整座位數目限人數 入場前須量體溫、戴口罩



疫情下，公共圖書館會調整自修室座位數目，以控制在場人數。入場者須接受體溫檢測，並自備口罩在自修室內配戴。有需要使用自修室者，即日起可到公共圖書館網頁下載申請表格，並以郵遞方式申請入座證。



95%優先分配予公開試考生

自修室在3月15日至5月20日，周一至五朝八晚十開放，周六日及公眾假則提早在9時半關門。分為早、午、晚三個時段，每節之間有15分鐘暫停開放。政府規定，申請人必須為公共圖書館登記讀者，若申請人數超過座位數目，入座名額會以抽籤方式分配，95%名額會優先分配予應考DSE、國際普通中學教育文憑試（IGCSE）或專業考試等公開試的考生，餘下5%則分配予其他申請人。

DSE文憑試將於4月開考。（資料圖片／梁鵬威攝）

郵寄前留意，信封面要註明「申請2021年學生自修室入座證」，並貼上足夠郵資，否則圖書館不會接收。若設有學生自修室的公共圖書館在截止申請日前重開，市民可向圖書館索取表格並直接選定心儀圖書館遞交。

申請人最遲在2月27日交表

而每名申請人只可交一份申請表及選定一個入座時段，最遲在2月27日申請，以郵戳所示日期為準，結果將於3月8日至14日張貼室相關公共圖書館告示板。獲分配座位的人士，領證時須出示圖書證及准考證，而未獲分配名額的申請者則會獲發候補證，憑證可於指定時段優先輪候空置座位。

自修室開放安排適用於全港多區，包括屯門公共圖書館。（康文署網頁）

3月上半月、5月下旬 先到先入座



至於3月1日至14日，以及5月21日至31日，則以先到先得形式獲得座位。

自修室開放安排適用於全港多區，包括石塘咀、柴灣、鰂魚涌、香港仔、薄扶林、駱克道、九龍、土瓜灣、牛頭角、瑞和街、藍田、保安道、荔枝角、牛池灣、新蒲崗、油蔴地、花園街、沙田、馬鞍山、圓洲角、荃灣、屯門、北葵涌、南葵涌、青衣、元朗、屏山天水圍、粉嶺、上水、大埔、西貢、調景嶺、將軍澳、長洲及東涌公共圖書館。

圖書館或因應公共衞生考慮或其他特殊情況，更改開放時安排，有疑問者可致電查詢（熱線：2921 0208）。