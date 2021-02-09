DSE｜考評局改善擬卷機制　教育局加入審題委員會、參與仲裁爭議

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-09 21:11

立法會研究幼稚園、中小學教科書及教材編製小組委員會，今日（9日）舉行視像會議，包括討論香港中學文憑試擬題機制。教育局副局長蔡若蓮及考評局秘書長蘇國生亦有出席。蔡若蓮指，經歷去年歷史科試題事件後，考評局去年9月起實行新措施改善擬卷機制，其中包括由教育局課程專家以當然委員身份參與考評局的審題委員會；另成立由考評局課程發展議會及教育局代表組成的仲裁委員會，在處理擬題、審題爭議上有「終極」決策權。

2020年4月25日，中六生應考DSE文憑試，有學生感不適，試場職員為他的座位加上圍板，該學生其後自行提出離開試場。（廖雁雄攝）

教育局課程專家會參與考評局審題委員會



教育局副局長蔡若蓮說，文憑試是用作檢視學習成果，現時制度下由考評局負責文憑試的審題擬題工作，教育局並無參與，唯24個甲類科目設審題委員會，除考評科目經理，課程專家、大專學者、中學教師等，不同途徑聘用審題委員會成員。

蔡若蓮又稱，2020歷史科卷一有試題偏離課程內容及評估指引，考評局及教育局兩專責小組分別完成調查，考評局自去年9月開始陸續推行部份改善建議，計劃兩年內落實所有措施，當中包括改善DSE擬題機制，確保更多專業人士參與擬題過程；而教育局課程專家亦會以當然委員身份參與審題委員會，確保課程及考評宗旨一致；另成立考評局課程發展議會及教育局代表組成的仲裁委員會，處理擬題、審題爭議。

考評局秘書長蘇國生形容去年歷史科試題是十分個別事件。（資料圖片／余俊亮攝）

考評局秘書長蘇國生解釋，每科目有機會多於一個審題委員會，成員名單每年更新，他形容去年歷史科試題是十分個別事件，而考評局經檢討後，以往後期題目改動可由試卷主席或評核經理決定，而更新機制後，日後所有題目改動均須整個委員會決定；若有人意見不一，則交由第二層的試題預審委員會，處理審題委員會的分歧，公開考試總監、秘書長會以當然委員身份檢視題目。若問題仍未解決，會再交仲裁委員會決定，他相信多重機制下可避免同類情況再現。

被問到選擇委員時會否考慮其政治信念？蘇重申，選擇委員時主要以專業、課程、學識及考評經驗為主。



至於有議員追問歷史科出題者情況，蘇稱考評局有人事評核機制，涉事同事已請辭並在11月離開考評局，故無再特別處理。