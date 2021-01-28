傳媒查冊│私隱專員鼓勵政府增透明度　平衡新聞報道

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-01-28 17:16

香港電台《鏗鏘集》編導蔡玉玲去年查冊以製作「7.21元朗站」專題報道，被控查車牌時作虛假陳述。現時部份公眾登記冊並沒有提供「傳媒用途」選項，私隱專員鍾麗玲今日（28日）表示，傳媒新聞報道受《私隱條例》保障，公署一直鼓勵政府部門增加透明度，清楚列明查冊目的，並在保障公共登記冊資料及傳媒知情權上，作出合適的平衡。

運輸署早前推出新服務，讓以個人名義登記的車主，可主動免費訂閱「發出車輛登記細節證明書」電郵通知服務。（資料圖片）

私隱專員鍾麗玲表示，在公眾領域的個人資料受《私隱條例》限制，查冊者取得的資料須符合登記冊設立目的，不能用作「起底」等用途，提醒傳媒查冊時要加倍小心，在申報目的時要說明清楚，重申傳媒報道受到私隱條例保障。

運輸署通報車主被查車牌 專員：可保障私隱

然而，現時部份公眾登記冊上，包括運輸署的查車牌表格，並沒有提供「傳媒活動」選項，鍾麗玲表示，一直鼓勵政府部門在行政及法例上清晰訂明查冊目的，並要提高透明度，表格選項是否囊括傳媒人士查冊，「唔覺得政府部門，今時今日為止，因為查冊限制，令傳媒查冊途徑或手法需要停止」，相信政府有關部門在保障公共登記冊資料及傳媒知情權，會作出合適的平衡。

運輸署早前推出新服務，讓以個人名義登記的車主，可主動免費訂閱「發出車輛登記細節證明書」電郵通知服務，鍾指運輸署過往都有提供紙本通知，只是形式上改變，認為做法沒有牴觸私隱條例，若目的為打擊起底，是一個可行方法。



WhatsApp擬更改私人條款政策 鍾麗玲：營運商要有較高透明度

就WhatsApp擬更改私人條款政策引起全城關注，鍾指公署將會製訂公眾使用指引，公署認為媒體應只能收集最低限度資料，營運商亦要有較高透明度，私隱政策要列明收集資料種類及用途。

公署將會作出修訂《私隱條例》檢討，建議設立強制性資料外泄通報機制、檢討違反《條例》罰則、直接規管資料處理者、針對處理「起底」賦予刑事調查及檢控權等。