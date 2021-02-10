輕鐵出軌事故　調查報告揭2016年已察覺有問題　拖4年未更換軌道

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-10 20:25

港鐵近年不時發生事故，去年8月29日更有一輛載客的610路線的輕鐵出軌，幸而未有人受傷。港鐵今日（10日）就事故發表報告，透露早於2016年4月，港鐵已察覺涉事道岔有問題須修復、更換，但港鐵拖足4年，編排在2020年9月4日更換，最終未及更換便發生意外。報告直指，港鐵原有的維修安排未能確切監察軌道狀況的變化，而且未能及時更換久未動工的軌道，最終引致意外。 港鐵表示，為防止同類事故再發生，會改善道岔維修程序，增設新工程評估道岔的磨耗狀況，並將在兩列輕鐵上安裝動態軌道性能監察系統，令工程人員可監察行車軌道的狀況。

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2020年8月29日約晚上8時25分，一輛載客的610 路線輕鐵車輛由屯門碼頭站開往元朗站，當駛近輕鐵兆康站1號月台時，以時速大約15公里在T129 道岔位置出軌。因應事故，港鐵設調查委員會，並於今晚發表報告。

報告指，由於涉事道岔的尖軌側面磨耗，引致局部軌距偏闊，結果車輪爬上路軌，即出現輪攀的情況，相關道岔的基本軌面上及外護軌面上，事後均發現車輪行走痕跡。

事故道岔T129位置的輪/軌相互作用示意圖（港鐵文件圖片）

報告透露，T129左邊道岔尖軌及基本軌的更換工程，原本已編排在2020年9月4至5日的凌晨非行車時間，但其實早於2016年4月15日時，已提出相關工程。在此期間，相關路軌一直由軌道巡視員，以及在日常道岔維修和外護軌維修工作時作監察，並於2018年9月至2020年6月期間，更換了涉事道岔的外護軌。報告直指，事故源於維修安排未夠完善，未能確切監察軌道狀況的變化，而且未能及時更換久未動工的軌道。

事故輕鐵車輛的後轉向架於T129道岔發生輪攀（港鐵文件圖片）

除了路軌問題，報告亦指，由於涉事輕鐵列車在事發前一天，剛打磨了車輪表面，較為粗糙，以致輪軌之間的潤滑成效偏低，亦促使了事故發生。

因應事故，港鐵表示即時更換事故軌道的尖軌、基本軌與外護軌，亦檢查整個輕鐵網絡具關鍵性的道岔。另外，在兩列輕鐵列車上，安裝實時軌道動態性能監察系統，並正跟進調查委員會的多項建議，包括增加潤滑輪／軌接觸面的次數；改善及更新道岔維修程序，例如為有需要跟進維修的軌道項目設定時限；使用新的工具評估道岔的磨耗程度；及成立一個高層次的督導委員會，專責監察落實改善措施的進度。

港鐵車務總監李家潤表示，引進實時軌道動態性能監察系統，及落實委員會的建議，可進一步加強監察鐵路軌道狀況，做好預防維修措施，加強列車服務的可靠性。港鐵預料，首輛配備相關監察系統的輕鐵列車，將於今年3月底投入運作；另一輛則料第二季開始使用。