沙中線｜傳真社揭禮頓紅磡站買多20萬個螺絲帽　涉款達1600萬

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-07 18:33

港鐵沙中線紅磡站工程屢傳醜聞，由政府成立的專家顧問團，早前發表最終報告指，揭發紅磡站擴建部分的設計包含大量的額外結構強度，更有位置超出本身要求的逾4倍，情況並不常見，更會影響成本和可建造性。 《傳真社》今日（7日）進一步報道指，由承建商禮頓建築負責的合約，購買了多達38萬個螺絲帽，較原定設計多逾一倍，金額由1,700萬元增逾約一倍至3,300萬元；路政署就此要求港鐵解釋。

禮頓為紅磡站擴建工程「合約1112」的總承建商，據《傳真社》報道，如按原有設計，螺絲帽供應商人和科技需提供約18萬個螺絲帽，連同運送4部螺絲帽螺紋鉸切機，整份合約總值約1,725萬元。不過報道指，一份由人和科技向屋宇署提交的螺絲帽供貨摘要顯示，螺絲帽供應量最終達38.5萬個，較原本需的多20萬個，增逾一培，路政署亦確認事件。

報道透露，人和科技於2018年在創業板上市，其招股書透露，紅磡站項目總收益達3,310萬元，較原定合約的收益多出近1,600萬元，是其上市往績期間完成過最大的項目，佔已完成的10個最大項目中，約六成收益。

至於螺絲帽的使用細節，《傳真社》稱獲得逾2,000張來自沙中線獨立調查委員會的螺絲帽訂單及送貨單，發現多出的螺絲帽，主要用於月台層板、南面和北面連接隧道及列車停放處。報道指，曾經向相關位置的承建商，即泛迅建築及永光鋼鐵工程查詢，不過兩名負責人均拒絕回應。

因應事件，港鐵回覆《傳真社》稱，工程合約內所列出的物料數量基本是初步估算，承建商在工程展開後，會因應施工方法及工序等，調整物料的實際使用情況。另外，港鐵已委聘顧問公司，根據承建商提交的工程竣工圖則，核實工程實際使用物料的情況，並會按實際使用情況，支付物料費用。路政署則指，兩年前已知悉螺絲帽訂購數量與合約要求有差異，要求港鐵解釋，但未回覆差距數量，只稱會確保費用按合約機制和設計的實際需要及使用量而釐定。禮頓及人和科技未有回覆。

政府未控禮頓剪鋼筋、無妥善安裝螺絲帽

紅磡站工程問題2018年被「踢爆」後，事件自今仍未告終，政府曾表示向禮頓提控。《傳真社》表示，翻閱傳票，發現禮頓所涉的控罪，並未包括剪短鋼筋、未有妥善安裝螺絲帽等，反而提及一個約200呎製冷機房的鋼筋混凝土基腳工程。報道指，案件原定1月27日提堂，但現時押後至4月21日答辯。