培僑深圳辦一條龍港人子弟學校　9月開學教港課程　研設DSE試場

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-02-10 21:17

傳統愛國辦學團體培僑教育機構與內地信義集團合作，在深圳市龍華區設立全國第一所12年制港人子弟學校，並實行「雙軌」制，提供內地及香港小一至中六課程。學校籌備委員會表示，校舍工程已動工，預計第一期於今年9月落成；最快下月起招生，今年9月開學，又會招聘本地教師教授香港課程。另外，學校正與教育局商討，爭取成為中學文憑試的境外試場，同時容許學校學生以日校考生身份報考文憑試。

培僑教育機構、內地信義教育集團與深圳市政府今日舉行辦學協議簽署及項目啟動儀式。（胡家欣攝）

培僑教育機構、內地信義教育集團與深圳市政府今日舉行辦學協議簽署及項目啟動儀式，港深兩地以線上直播同步舉行，特首林鄭月娥、教育局局長楊潤雄、深圳市委書記王偉中等均有出席。

多達108班 每班30人 以英語教學為主

香港培僑書院深圳龍華信義學校，由培僑教育機構及內地信義集團合辦，去年3月向深圳市政府提出申請，信義集團負責地皮招標及建設校舍，金額約達15至20億元；培僑則負責管理學校，提供教學、課程及師資培圳等。

培僑信義學校將位於深圳市龍華區，鄰近深圳高鐵總站，步行約8至10分鐘，校舍佔地面積約4.5萬平方米，建築面積約15至16萬平方米。學校將提供全國第一所12年制港人子弟學校，並實行「雙軌」制，提供內地及香港小一至中六課程，料辦學規模為108班，每班30人，合共有3,000多個學生。學校以英語為主要教學語言，高中計劃開設中學文憑試課程、英國GCE、IAL或IFY國際預科課程。中學部亦設寄宿服務。

培僑書院校長吳育智（右）為培僑信義學校總校長；副校長黃騰達（左）則出任培僑信義港課程校長。（胡家欣攝）

最快9月完成第一期工程 有後備校舍

培僑信義學校總校長、培僑書院校長吳育智表示，學校工程已動工，預計第一期在今年9月落成。他未有透露整個校舍落成時間表，但指，即使校舍進度落後，亦獲當地政府提供臨時校舍。

他指，最快今年3月起，招收小一至中四生，並有望今年9月開學。而學校招生以內地工作的港人子女優先，但未有設定內地生及香港學生的比例，亦未定實學費，但目標是中產家庭，料每期不多20至30萬元。

部分培僑教師北上教學 中史屬必修科

師資方面，吳育智表示，學校香港課程大部分會由香港教師任教，稍後會在本地展開招聘，北上的本港教師毋須持有內地教師牌照。吳續指，學校會安排部分培僑老師到新校任教，包括副校長黃騰達出任港課程校長。香港課程不設政治科，中史屬必修科，課程亦包含中華文化及傳統品德元素。吳指課程「冇咩唔教得」，但在內地辦學，要遵守內地政策及法規。

校監曾鈺成：楊潤雄對設DSE境外試場「相當正面」

培僑信義學校籌備委員會成員之一、培僑書院校監曾鈺成透露，學校正與教育局商討，爭取成為中學文憑試的境外試場，同時容許學校學生以日校考生身份報考文憑試。他指，楊潤雄對此表現「相當正面」，承諾會與考評局跟進。他續指，期望學校香港課程、到任的香港教師資歷亦可獲教育局正式承認，亦爭取境外港人子弟在中小學教育的資助。