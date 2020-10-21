培僑小一面試｜影片被觀看次數成家長熱議　副校長拆解評分準則

不少直資私立學校因受新冠肺炎疫情影響，將面試形式改變，大部分以拍片為主。培僑書院早前宣布今年首輪小一面試模式改為拍片，在上周六 (17日）早上9時公布影片內容，考生需以中、英文各交1分鐘演講短片，並上載到Youtube設定為不公問，截止時間為周日（18日）下午６時。 惟家長在上載影片後，不時監察其影片被校方觀看的次數及老師觀看的時間等，藉此估計子女獲第二輪面見的機會，家長們更在群組熱烈討論，有人更指：「我條片老師只睇得幾秒，咪冇機會？」

影片觀看次數反映獲取錄機會 ?

對於不少家長的疑問，記者找來培僑書院副校長王惠成，他透露早前家長上載的片段都是設定為「私人」，所以透過關鍵字等搜尋是搜尋不了，也不可能被其他人看到。「片段已經分派給老師，一條片會由兩位老師觀看評分，雙重去進行評分，老師不會只看一次，可能全部看一次之後，為了得到更準確的分數，會再重複觀看。我們又會進行複檢，所以每條影片沒有最少觀看的次數。」王副校長強調，片段被觀看的次數並沒不會影響獲取錄的機會。

他更指，老師會在這個星期時間去觀看影片評分，而老師可以彈性去處理，利用工餘的時間去看影片，此外，學校亦向老師發出指引影片不得外傳。

至於有參與評分的王副校長，問到他有什麼深刻難忘的面試影片，他直言也有不少表現突出的影片。「有表達能力好的，也有中英文語言強的，內容豐富及有豐富的詞彙，懂得用詞，表現自然。或許他是有前期的準備，但明顯是有自信，運用到身體語言，不只是坐定定背稿。有表情、動作，甚至會運用道具輔助。」

點圖即看培僑書院小一面試拍片重點：

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有影片不達標 因家長在旁提示

另外，王副校長也透露有一些不達標的影片，如考生表達不夠自然、看到小朋友是有父母在旁出聲提示，似對答形式，或是小朋友明顯是在看父母給予的提示等。

在不少家長群組，見到有家長指小朋友未能順利完成影片，遂決定放棄，王副校長直言是有家長報了名但最後沒有上載影片的，王副校長估計：「以前面見的形式，家長只是帶小朋友到學校，但因為現在改為拍片，家長的參與度相對較高，要陪小朋友一齊看題目之後再要拍片上載，需要做的比以前更多。」

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放寬至2000人進入第二輪面試

根據以往，會有800人左右進入第二輪面試，而今次改為拍片形式則會放寬至2000人進入第二輪面試。而第二輪面試，校方還是希望等疫情緩和，大概到11月左右，可以與學生面見，以一對一形式進行，王副校長說：「進入第二輪面試有2000人，人數多啲，可以見多少少小朋友。可能經過首輪影片面試，看了大部分小朋友的水平、表現之後，再定一些新的要求出來，在第二次面見中我們作補充。」

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