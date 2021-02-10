撞倒貓狗無停車或逾時報警　政府修例司機要負刑責　最高監禁一年

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-02-10 21:48

食物及衞生局晚上公布，修訂《2021年道路交通（修訂）條例草案》規定司機須在撞倒貓隻或狗隻時停車，藉此讓在交通意外中受傷的貓狗及時獲得治理，違例者最高可處罰款1.5萬元和監禁12個月。 《條例草案》將於本月19日刊憲，並在本月24日提交立法會審議。

《2021年道路交通（修訂）條例草案》將於本月19日刊憲，旨在將「貓」和「狗」納入《道路交通條例》（第374章）第56條的「動物」定義内。（資料圖片）

現行法例不包涵貓和狗

現行《條例》下「動物」的定義涵蓋任何馬、牛、驢、騾、綿羊、豬或山羊，但並不包括貓和狗。食物及衞生局指，經公衆諮詢後，建議修訂《條例》，擴大條例中對「動物」的涵蓋範圍，規定司機須在撞倒貓隻或狗隻時停車。

當局指，近年市民飼養的貓隻和狗隻數目不斷上升，牠們因走失而遇到交通意外受傷的風險隨之增加，而貓狗遭車輛撞倒受傷或死亡的意外亦不時發生，希望修例後能讓在交通意外中受傷的貓狗及時獲得治理，加強保障動物福利。

《條例》現時訂明，如有車輛發生意外，並導致有動物受到損害，司機必須停車。司機亦須向任何警務人員或任何有合理理由提出要求的人，提供包括姓名及地址的個人資料，否則須盡快而不遲於意外發生後24小時報警。

如司機在有關意外發生後沒有停車，可處罰款10,000元和監禁12個月; 而沒有提供個人資料及意外發生後24小時內報警，則可處罰款15,000元和監禁6個月。