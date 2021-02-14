電單車行到一半落大雨飼主急借垃圾袋當雨衣　狗狗造型笑翻路人

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-14 08:02

生命自然會找到出路！台灣網友林大華飼養2隻可愛的松鼠狗（又稱博美犬）「吉哥與咪果」，每天都會帶夫妻倆外出上班。這天媽媽騎電單車騎到一半，突然下起大雨，趕緊向附近店家借垃圾袋，蓋在毛小孩身上當雨衣。沒想到小屁孩竟然用鼻子穿出一個洞，露出小鼻孔呼吸，意外吸引許多路過的人好奇觀看。

照片中，吉哥跟咪果坐在腳踏墊，身上的藍色垃圾袋包緊緊。只見牠們好聰明，趁媽媽不注意時，自己用方法挖出一顆洞，接著眼神無奈的看著風景發呆。媽媽笑說，「我就想說為什麼停個紅錄燈，怎麼有很多人在看我！後來我發現...原來是這兩隻狗自己挖洞露出鼻子來，我就覺得超好笑哈哈哈。」

按圖看清吉哥與咪果萌照、日常相處點滴！

媽媽說，「很多人經過問說這是什麼動物...我只好說，牠們是果子狸啦！」同時媽媽也提到，家裡總共飼養5隻狗、1隻貓，「每天都感到幸福快樂，因為出門都是大陣仗，完全就是甜蜜的負擔，哈哈！」

媽媽將吉哥與咪果穿雨衣的照片PO上網，網友看完表示，「時尚的雨衣」、「太可愛啦」、「這個小鼻子我可以」、「走私狸貓喔XD」、「好乖的小可愛」、「好可愛喔！下次我也要這樣做哈哈」、「保育類嗎XD」。

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