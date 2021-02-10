安心出行｜食客拒使用　餐廳會受罰　黃傑龍：個客話掃咗就要信

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-02-10 22:44

新冠肺炎疫情持續，港府預告倘疫情不反彈，會於下周四、即年初七（2月18日）有條件放寬599F下對餐飲業務及表列處所限制容許部份表列處所有限度運作，堂食可延長至晚上10時，但要求訪客進入前必須使用「安心出行」程式記錄行蹤，或登記個人資料。 餐飲業組織「稻苗學會」會長、連鎖餐廳負責人黃傑龍慨歎，食肆已因限聚令及禁晚市堂食兩個月「蝕入肉」，「要生存落去，要開返只能夠滿足要求。」但他指，「我哋會提提客人，見佢拎個電話出黎照一照就會係做咗，食客同員工只得互信，坦白講，有客人黎我地已經要感激。」

港府預告或於下周四、即年初七（2月18日）可重開多個處所，並准許晚市重啟堂食至晚上10時，每枱可坐4人。不過，當局會要求食客或其他處所的訪客必須使用「安心出行」應用程式。

餐飲業組織「稻苗學會」會長、連鎖餐廳負責人黃傑龍表示，新增開業條件當中，最難處理必定是要求客人「安心出行」，又或要求對方登記個人資料。他坦言，食肆員工也只是「打份工」，要求監督客人執行規定有難處，「只能互信。」

黃傑龍表示，所提到的新增開業條件當中，對客人而言，必然是要用「安心出行」程式記錄行蹤，或登記個人資料，最難處理。（資料圖片）

「我哋會提提客人，見佢拎個電話出黎照一照就會係做咗，我哋好難要求佢要喺我哋面前完成過程，又或者叫佢哋打開黎睇，我地無權咁做，只得互信，坦白講，有客人嚟我哋已經要感激。」他又說，若客人稱自己並無有關程式或智能電話，只能建議填上個人資料。「我地都好難部部電話幫佢裝，我啲同事都係普通基層，唔係做電話專才，iphone都有唔同版本，仲未計其他機，只能到時見步行步。」

他慨歎，有關措施原意確實是為防疫而設，但因社會其他原因下而較難處理，作為食肆「夾喺中間位」的確較無奈，只能向客人平靜解釋。他說，對於餐廳而言，現時已經接近「停業」兩個月，能夠重新開夜市堂食，只能遵守政府的規定及要求，「我地為咗可繼續生存只可聽話。」他期望港府執法時可以有所諒解、寬限。

除了以上措施較有爭議外，港府亦要求食肆員工於工作期間每14日檢測一次。黃傑龍擔心檢測服務是否可跟得上，「全個行業有20多30萬人，每人每月兩次都60萬次以上，而家老師又要檢完先返得學，又有其他醫療需要等。」他希望港府能夠對此作出協助，包括增加檢測點。

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