新冠肺炎．2.10｜增17宗確診　初七可晚市堂食　須用安心出行

撰文： 鄭翠碧 李恩慈 朱海棋 胡家欣 陳淑霞 袁澍 勞敏儀 黃金棋 曹家駿 鄧穎琳 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-02-11 00:20

新冠肺炎疫情反覆，本港今日新增17宗確診個案，4宗未有源頭。而太和邨愛和樓14樓疑出現橫向傳播，全層住戶須撤離檢疫。 政府宣告，由於疫情開始受控，預告只要確診宗數不反彈，初七起會放寬各項防疫措施，包括晚市堂食可延至晚上10時、每枱可坐4人；而限聚令亦可放寬至4人。多個處所都可以重開，包括體育場所、博物館、主題公園、遊樂場地等。 疫苗顧問專家委員會今午舉行會議，召集人劉澤星教授表示，會要求科興再交資料，兩周後再開會決定是否推薦疫苗可在港緊急使用。

【23:35】政府發出強制檢測公告，23座大廈被納入強制檢測名單內，其中土瓜灣一帶有14座大廈因為污水樣本驗出呈陽性，而納入強制檢測名單。

【23:15】據悉，位於亞博二期用地的臨時醫院，竟因連綿天雨出現漏水情況，殃及病房和化驗室。北大嶼山醫院香港感染控制中心表示，下午發現部分地方天花有滲水情況，已即時通知承建商修葺，並檢查機件有否受到影響。



知情人士推斷，今次事件或因擋水設施不夠闊、或者駁口位置的膠水未封妥，「新樓好多時都有defect（瑕疵），間中都會有輕微滲漏情況，設備需要再調整。」

亞博臨時醫院天花漏水 殃及病房、化驗室 需臨時修葺及檢查機件

安心出行｜食客拒使用 餐廳會受罰 黃傑龍：個客話掃咗就要信

【21:10】政府宣布，由3月1日起，政府員工和市民進入政府大樓或辦公室前，必須使用「安心出行」流動應用程式。政府發言人表示，為了更有效地協助衞生署衞生防護中心進行流行病學調查和保障市民和員工安全，決定全面於所有政府大樓和辦公室落實有關安排。

政府各部門將於2月22日起在政府大樓或辦公室入口前，先提醒政府員工和市民使用「安心出行」流動應用程式。由3月1日起，政府員工和市民進入有關場所前將須用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話和到訪的日期和時間，以便在出現確診個案時進行接觸者追蹤。

安心出行｜所有政府場地 3月1日起訪客及員必須掃二維碼

▼2月4日，港府今起「強烈建議」進入政總的公務員使用安心出行▼

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【20:05】政府公告，所有於登機當天或之前21天曾逗留A組指明地區（即巴西、愛爾蘭、南非及英國）超過兩小時的人士，不會獲准登機前來香港。 就甚高風險的B組指明地區及中高風險的C組指明地區，所有於到達香港當天或之前21天曾在中國以外地區逗留的抵港人士（不論經機場或陸路口岸抵港），均須在指定檢疫酒店接受強制檢疫21天。而曾在B組指明地區逗留的抵港人士，亦須於登機前出示預定起飛時間前72小時內進行的病毒核酸檢測陰性結果證明。

審批科興疫苗不必等世衞、刺針等醫學期刊？本港專家這樣解釋

【19:50】筲箕灣官立中學兩名學生，本月初傳染期內曾返校應考模擬試，其後確診。衛生防護中心擔心有共用設施傳播風險，罕有將同考場逾130名中六生及教師送往檢疫，將在檢疫營過年。

有筲官學生家長今日（10日）專程為中六女兒，送來賀年食品、零食等物資打氣。有家生指，女兒前晚凌晨兩時被送到隔離地點時，情緒非常低落，整晚無法入睡。她認為，全部同考場130名學生，全部送往隔離檢疫的決定不合理，尤其農曆年本是闔家團圓的日子，「而家好似拆散咗我哋屋企咁，屋企老人家都好唔開心。」

另有學生家長則認為，出於公眾衛生角度，送學生隔離是合理，不過心疼子女需要一個人過年，除送上子女喜愛的零食外，更附上兩封大利市打氣，「希望佢開心啲。」

筲箕灣官立中學檢疫學生家長：子女情緒低落 慈母封大利市氹開心

【18:15】徐英偉未有回應封區檢測是否會設「失敗指標」，但就指抗疫失敗是有市民如果「政治化」抗疫工作，「咁先係擾民」。「唯一敵人喺呢隻菌。」

封區檢測無失敗？徐英偉寸記者政治化最擾民 惟誤稱新冠病毒是菌

至於曾指本港應14天零確診才代表疫情受控的張竹君，今天則認同疫情如陳肇始的說法是「審慎樂觀」。

堂食初七起延至晚上10時 負責人確保客掃安心出行 違者停業14天

【18:00】陳肇始說，不少處所已張貼安心出行二維碼，「相信只係得好少人無智能電話」。她指，業界都認同可以簡單留低個人資料，「最重要係通知到佢(訪客)有人確診。」至於責任何在，陳肇始透露業務負責人要肩負責任登記訪客資料，「處所負責人應要求訪客掃二維碼」。

她又指，對疫情的走勢是「審慎樂觀」，只要市民農曆新年期間繼續嚴守社交距離措施，相信可有序恢復限制。

陳肇始又說，封區檢測找到0.08%的陽性比率，「唔係低嘅數字」，「截得一個得一個。」她稱，對染疫而過身的人感到非常難過，重申政府會用最大努力，但未有回應會否向死者及其家屬道歉。

【17:55】劉家獻說，過去24小時，再多46名病人康復出院，至今累計10022名病人出院。截至今早9時，有450名確診病人分別在醫管局24間醫院及亞博館留醫，當中22人危殆，21人情況嚴重，407人情況穩定。

【17:50】張竹君表示，截至凌晨，本港過去24小時新增17宗確診個案，全部是本地個案。當中有4宗個案無源頭。初步陽性個案則有少於20宗。

無源頭個案中，分別是一位惠利大廈05室單位住戶， 一人住元朗八鄉、一宗來自太和邨愛和樓，她特別提到，愛和樓已有3宗個案，其中14樓是重災區，相信有橫向傳播情況，同層居民都要撤離入住檢疫中心。而第4宗個案是居於崇正新村。

此外，華豐工業中心出現小型爆發，同一辦公室員工要強制檢測。

今增17宗確診 4宗源頭不明 黃埔花園12期等6幢大廈須強檢

【17:40】民政事務局局長徐英偉表示，由1月23日至今日，當局已發出26次相關「受限區域」的公告及執法行動，發現18宗確診個案，希望可以借此盡早在社區搵到隱形患者，盡快截斷區內傳播鏈，釋除疑慮，市民對社區恢復信心。

他提到，過去2星期發現有230多人未接受強制檢測，已發出命令及5000元告票。他重申，政府未來會加強執法，違反者會「嚴格處理」。

【17:25】食物及衞生局局長陳肇始、民政事務局局長徐英偉、衞生署署長陳漢儀、醫院管理局行政總裁高拔陞、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻，一同出席疫情記者會，交代最新情況。

截至凌晨，本港過去24小時新增17宗確診個案，全部是本地個案。

陳肇始表示，過去兩周政府採取「走在疫情前面」策略，並認為效果成功。她說，自一月中加強檢測後，透過大規模密集式強制檢測，令疫情受控，她稱要多謝市民諒解、配合。

陳肇始指，今年初至今，已向380多幢大廈發出強制檢測公告，找出多宗隱形個案，而強制檢測的效用，必須迅速和徹底。而封區檢測26次行動中，有200幢大廈受影響，涉及2.5萬名市民，並找出20宗確診個案，以及界定60名密切接觸者，陽性比率是0.08%。

她重申，農曆新年期間不會再突擊封區檢測，倘新年期間市民自律保持社交距離，相向假期後市民生活可回復正常，即有望放寬各項防疫措施，包括容許表列所有限度運作，例如室內及室外體育場所、主題公園、博物館、遊樂場所、遊戲機中心、健身中心、食肆晚上堂食可延至晚上10時、限桌令放寬至每枱四人。

她重申，要放寬以上的限制，必須建基於兩大條件，分別是疫情要由現時起至年初七（2月18日）無重大變化，而除了相關場地防疫措施要繼續外，即入場人數限制、必須飲食以外戴口罩及量度體溫等，並額外加設新措施，包括安排所有員工每14天接受一次檢測。員工需保留陰性檢測結果供查核，最早可安排在恢復晚市前7天可以檢測，最遲不可在恢復開業後7天。

換言之，2月18日起重開的處所，2月11日至2月15日要接受第一次檢測，然後每隔14天檢測一次，相關人士可於社區檢測中心接受免費測試，為期3個月。另員工亦可自行到郵局、港鐵站、醫管局普通科門診等取深喉唾液樣本包，交回指定收集點。政策局及部門會考慮情況為個別業界提供檢測服務。

食肆晚市堂食年初七起延至晚上10時 限聚放寬至4人 惟有兩前設

此外，處所負責人必須要求食客進入餐廳前，使用安心出行app記錄行蹤，又或登記個人資料，以便衞生防護中心追蹤及保障顧客及員工安全。

陳肇始又提到，會對不同業界有不同要求，例如要求提供晚市堂食及部分室內處所，必須安裝更有利通風裝置，改善通風，稍後會納入防疫措施清單。她特別提及，由於疫情尚未清零，「恢復其實係小心翼翼」，又指現時是「精準防控」，強調未遵守條件的處所會停業3至14天不等，未遵守的食肆亦有同樣要求。停業指令的長短，會視乎未有遵守對有關處所帶來感染風險及防控工作影響而定。

陳肇始指，新年假後會將各項放寛措施交予行政會議審批，限聚令亦會放寬至4人。政府部門2月18日起全面恢復正常公共服務。

封區檢測｜26次封區僅20宗確診 陳肇始料農曆年假完結前毋須再封

▼ 科興疫苗從實驗室到市場需經七大步驟 ▼

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【16:58】劉澤星稱，審批疫苗時，委員會有幾項條件，包括製造商有否提供完全數據，如已在醫學期刊刊登「當然好」。雖然部分疫苗第三期數據未刊登，但第一、二期數據已刊出。專家委員會審視數據時，亦會如科學期刊般審視數據的方法去處理。

他強調，不希望影響疫苗接種進度，委員會要科興提交抗體數據，是因委員會想如科學期刊般，有足夠資料去審視效用。

另一委員會成員許樹昌補充，在醫學雜誌《刺針》刊登的科興疫苗第二期試驗數據中，相隔28日後接種第2針科興疫苗，效果比第14日為佳，但第三期數據不明顯，故要求科興補充相關資料。

科興疫苗｜專家認為安全惟有兩大疑問 限科興兩周內交資料再審

【16:50】疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星表示，會再向科興收集數據，對方需要補充兩項數據，希望委員會兩周後可取得數據，屆時可向食衞局提出使用疫苗建議。他說，委員會早前已收到科興部分資料，包括臨床第一、二期試驗，不同群組人士使用效用、安全性數據，認為疫苗安全性可接受。至於第三期數據方面，科興於三個國家試驗, 最大型是巴西，另於土耳其、印尼試驗，現時觀察第三期試驗結果有效益，巴西第三期研究顯示，應可減低新冠病毒感染機會。

劉指，委員會12位成員討論科興疫苗時沒有分歧，仍有兩問題希望科興回答，包括打疫苗需要2針，科興要解釋14日後接種第2針，與28日後再接種的效果有何分別；當審視效用時，除有否出現併發，科興亦要交代接種後，接種者有否製造抗體，委員會需有關數據。委員會希望2周後再開會時，已有相關資料。

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【16:30】建造業議會、香港建造商於今日（10日），向業界公布最新安排，由下周二（16日）起試行計劃，本月22日全面實施，地盤工人、職員需持檢測陰性證明，方可進入工地。

地盤工人開工前須檢測呈陰性 初五試行 2月22日全面實施

【16:16】消息指，疫苗顧問專家委員會今日開會商討科興疫苗的數據，惟未得出審批結果。

【14:51】政府新冠疫苗顧問專家委員會今日（10日）下午舉行會議。委員會召集人劉澤星教授於會議後約下午四時十五分見傳媒。

新冠肺炎｜居油麻地上海大廈88歲女病人不治 累計189人染疫亡

【14:47】廣華醫院發言人今日（10日）公布，一名確診新冠肺炎患者死亡。一名88歲有長期病患的女病人（個案編號：10238）於1月25日因氣促被送往廣華醫院急症室，其後確診並入住隔離病房接受治療。惟病人情況持續惡化，延至今晨八時零五分離世。本港累計189人死亡，包括６人於公院以外死亡。

▼接種疫苗 專家解答九大疑問▼

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【13:44】政府正向不同藥廠採購新冠疫苗，其中內地科興生物已向港府提交部分第三期臨床研究資料，據了解，疫苗顧問專家委員會將於今天（10日）開會，審視科興提交的數據，以及檢視會否建議政府緊急使用該款疫苗。



另外，《香港01》向世界衞生組織查詢科興向世衞提交了甚麼數據、第三期研究數據是否完整，世衞回覆指，截至今年2月8日，世衞仍在等待科興提交更多的資料，料本月底可以收到更多資料，相信在3月初才可以決定是否批出緊急使用。

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【13:35】衞生署上周向退休警務人員展開7個合約職位招聘，涵蓋職級由警員至高級警司，當中5份合約為期6個月，每月薪酬最低有3.6萬元，最高月薪有13.5萬元並有15%約滿酬金；另為醫療券事務科招聘調查主任，視乎職級月薪分別高達6.2萬元及8.8萬元。若7個合約職位各招聘一人，總薪酬開支已逾427萬元。

相關新聞:衞生署七份合約工招聘退休警 高級警司月薪可達逾13萬元

【12:19】新冠肺炎疫情未見盡頭，有機構與中大醫院合作改裝旅遊巴，改成設負壓醫療室的流動醫療車輛。車上6個房間都設有HEPA濾網及紫外線殺菌燈，換鮮風為每小時25次。機構透露，首架旅遊巴用了約2個月時間改裝，有信心未來可以在10日完成改裝，料可助提供更機動，並可減低病毒傳播風險的醫療服務，可用作流動採樣站或疫苗接種站用途。

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【10:24】政府公布，截至今日凌晨二時，約1700名居民在土瓜灣受限區域內接受檢測，當中沒有發現確診個案。政府今日（10日）上午約7時15分宣布已完成強制檢測行動。隨後在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士是否已根據相關宣告及強制檢測公告的要求接受強制檢測。政府宣布執法行動在今日上午約10時完結。而在受限區域中，約有30多戶沒有應門。

【10:15】東區民政事務處聯同民政事務總署牌照事務處、東區警區和醫療輔助隊今日在鰂魚涌鰂魚涌英皇道995號寶利大廈進行執法行動。該幢大廈的居民被要求出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受新冠病毒檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。政府派員於該幢大廈出入口查核住客的檢測證明，並到該等大廈內進行抽查，確認他們是否已按有關要求進行檢測。行動由今日上午6時45分開始，至上午約9時結束。

在整個行動中，政府共檢查了超過110名居民的檢測報告，其中25名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士處定額罰款5,000元及／或發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，是次行動合共罰款12.5萬港元。

【07:24】政府發聲明，指已完成土瓜灣受限區域（即土瓜灣落山道86-94H號僑裕大廈及落山道96-106J號僑發大廈）強制檢測行動，截至今日凌晨二時，約1700名居民接受檢測，當中有小部分樣本檢測結果仍在核實中。此外，政府又派員到訪約645戶，約37戶沒人應門。

2月9日土瓜灣僑裕大樓及僑發大廈封區檢測情況：

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▼2月9日起機場三跑地盤工人，須出示陰性檢測結果方可工作▼

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【00:30】港府深夜發出強制檢測公告中並刊憲，一共向8座樓宇發出強制檢測令，今晚新增的名單當中，美景樓及東興大樓位於土瓜灣落山道封區檢測的僑裕大廈及僑發大廈附近。港府表示，兩座大樓的污水樣本檢測呈陽性。

強制檢測大廈｜土瓜灣美景樓、東興大樓上榜 污水樣本呈陽性

【00:10】衞生防護中心晚上更新確診患者住址，其中石硤尾邨美映樓新上榜，單日錄得5宗確診個案，另紅磡海逸豪園1座則有一名無源頭患者，但該屋苑部分座數過去14天均有住戶染疫，包括11座及19座，全屋苑共有7人染疫。

確診大廈｜石硤尾邨美映樓單日增5宗 海逸豪園累計7人染疫

▼過去14天確診患者居住大廈及曾到訪處所▼

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【00:01】衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，再4間食肆有確診患者到訪，包括快餐店、咖啡室、酒樓及粥店。有確診者亦曾到訪中環大廈。

東輝大廈麥當勞昨日已貼告示，指有僱員確診，於昨日已關閉。旺角百利達廣場的Black Coffee昨日亦在社交網站指有曾到訪顧客確診，要進行清潔，會在農曆新年後才重開。

確診食肆｜增4餐廳 東輝大廈麥當勞、旺角Black Coffee上榜

（香港01製圖）

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