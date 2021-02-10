增17宗新冠肺炎　惠利大廈再有患者　黃埔花園銀竹苑等6大廈強檢

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-10 18:50

新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（10日）公布新增17宗，全屬本地個案，累計增至10,711宗。其中4宗為源頭不明，當中一宗為鰂魚涌惠利大廈居民。今日初步確診少於20宗。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，有多6幢大廈須強制檢測，包括馬鞍山錦豐苑錦菱閣、旺角登打士街鴻輝大廈、火炭銀禧花園6座、黃埔花園12期銀竹苑7座、荃灣海濱花園海霞閣，以及葵青區葵豐街華豐工業中心。

太和邨愛和樓14樓爆疫 居住須撤離檢疫

張竹君指，在13宗與其他個案相關的新增個案中，有2宗為保良局安泰邨復康中心員工。在4宗無源頭個案中，包括一人居於鰂魚涌惠利大廈的05單位；一宗來自元朗八鄉羅屋村；一宗居於太和邨愛和樓，該大廈於2月7日曾發出強制檢測通告，至今有4個單位出現確診個案，當中3個位於14樓，懷疑該層有橫向傳播的風險，可能之前有環境污染，相關部門將會到場清洗，並會要求該層居民撤離；餘下一宗無源頭個案，來自元朗崇正新村。

張竹君又指，部分大廈之前有相關個案，卻未作強制檢測，現時須納入強檢通告，包括馬鞍山錦豐苑錦菱閣、旺角登打士街鴻輝大廈、火炭銀禧花園6座、黃埔花園12期銀竹苑7座、荃灣海濱花園海霞閣，以及葵青區葵豐街華豐工業中心。她指出現在工業中心的確診者，在大廈內工作，並會在內裡的休息室「過夜」，由於其辦公室累計兩宗個案，有小型爆發，故全體員工送到檢疫中心。

2月9日土瓜灣僑裕大樓及僑發大廈封區檢測情況：