強制檢測｜突擊查深水埗、佐敦3幢強檢廈　53人違令共罰26.5萬元

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-11 12:58

政府今日（11日）在深水埗及佐敦三幢，早前被納入強制檢測大廈名單的樓宇，採取執法行動。當局於深水埗南昌街的樓宇，檢查約50名居民，其中22%（11人）違反強制檢測公告；而佐敦渡船角文英樓檢查逾600人，有42名人違反強制檢測公告未參與檢測。53人遭發強檢令及罰款5千元，合共遭罰26.5萬元。

政府早前要求，由南昌街介乎長沙灣道、鴨寮街及汝州街的18幢大廈被列為深水埗指定區域，大廈住戶須接受強制檢測。

深水埗民政事務處和油尖旺民政事務處，今日早上（11日）聯同民政總署牌照事務處、相關警區、衞生防護中心和醫療輔助隊。於早前被納入強檢名單的深水埗南昌街119至121號和123至125號兩幢大廈，以及佐敦渡船角文英街2-24號文英樓，突擊執法。港府派員在大廈出入口，查核住客檢測證明，並入大廈內抽查，確認住戶有否接受檢測。



深水埗南昌街兩強檢大廈 11人被發現違強檢公告

其中位於深水埗兩幢大廈的行動，由今早約7時開始，至約9時15分結束，港府人員共檢查約50名居民，發現有11人違反強制檢測公告，比例高達22%。

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文英樓逾600人被檢查 42人無檢測



至於佐敦渡船角文英樓的突擊執法行動，則由今早約7時15分開始，至約10時45分結束，被檢查的逾600人中，有42名人違反強制檢測公告，未檢測比率約7%。



政府已向有關人士罰款5,000元、及發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。港府發言人強調，不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款2.5萬元及監禁6個月。政府重申，發強制檢測公告是為盡快截斷病毒在社區散播，保障整體公眾衞生安全。