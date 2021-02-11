食肆有望年初七延長堂食至10時　業界料生意提升四成︰非常雀躍

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-11 12:18

本港新冠肺炎疫情有所緩和，昨日（10日）政府宣布，食肆堂食有望將於2月18日（年初七）起，可延長至晚上10時，容許最多4人一檯。但食肆須要求到場使用者及食客，於進入有關處所時用「安心出行」程式記錄行蹤，或登記個人資料。違者責任將為食肆或處所的負責人，有關處所並要停業3日至14日。 香港餐飲聯業協會會長黃家和今早（11日）於港台節目表示，目前約3,000間食肆瀕臨結業邊緣，估計年初七恢復營業後，生意將提升三至四成的升幅。他建議政府在不同地方設流動採樣站，以方便員檢測。 至於食衞局局長陳肇始指食肆可因應情況抄寫顧客的資料。他則擔心，顧客提供的資料可能不正確，但食肆並非執法機構，無法要求提供身份證明文件，故建議政府提供特別指引。

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放寬措施增聚會 可令生意升三至四成

黃家和表示，業界對政府放寬措施的消息，「當然係非常雀躍同興奮。」他指，食肆6時後禁止堂食的措施，對生意帶來嚴重影響，導致約3,000間食肆目前瀕臨結業邊緣，認為若政府再不重啟經濟活動，該批食肆將難逃一劫。他相信政府放寬措施，能讓日間的顧客分流到晚間，亦為新年期間的生意帶來正面影響，例如增加家庭、朋友聚會的顧客，預料生意可提升三至四成的升幅。

黃指，即使政府新增的措施難以遵守，但業界為了復業仍會願意配合。但他期望政府能增設檢測中心的地點，由於員工或在工作期間檢測，需花費一定時間，影響人手編制的安排，因此建議在不同地方設流動採樣站。

黃家和指，估計年初七恢復營業後，生意將提升三至四成的升幅。（資料圖片）

建議政府針對 處理無智能手機市民提供指引

黃續指，現時已有不少商場及食肆要求員工做檢測，認為強制市民使用「安心出行」，能更相得益彰，「自願性效果就冇咁好。」但他指，考慮到部分市民沒有智能手機，建議政府提供特別指引，避免員工與市民產生爭執。他亦強調，食肆及市民雙方能否有效配合措施，「最緊要大家互諒互讓先做到。」

至於今早食衞局局長陳肇始提到，食肆可因應情況抄寫顧客的資料。他則擔心，顧客提供的資料可能不正確，「求其就咁寫個名同電話。」然而，由於食肆並非執法機構，無法要求顧客提供身份證明文件。他想到當年室內禁煙時，員工與煙民亦產生爭執，指禁煙辦亦人手不足以處理問題，認為可參考當時禁煙的處理方法。

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