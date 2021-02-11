建造業界安排流動採樣車提供檢測　至今為150個地盤及逾4萬人檢測

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-11 13:49

本港第四波新冠肺炎持續，建造業議會、香港建造商於昨日（10日）宣布，地盤工人及職員需持檢測陰性證明，方可進入工地，由下周二（16日）起試行計劃，本月22日全面實施。 香港建造商會第一副會長林健榮、建造業議會執行總監鄭定寧今早（11日）於港台節目表示，雖然計劃並非強制性質，但有信心所有工地均會參加。他亦指，議會、商會及政府三方亦推出「關愛工地的防疫檢測服務」，安排流動檢測車輛到地盤為工人檢測。鄭定寧指，該服務早於去年12月底推行，至今已到逾150個地盤，為逾4萬名工人檢測，若加上食衞局提供的一次性免費檢測，至今合共有約8萬工人已完成檢測。

▼2月9日，今日起機場三跑地盤工人，須出示陰性檢測結果方可工作▼

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鄭定寧表示，雖然只「強烈呼籲」業界配合計劃，但有信心所有工地均會參加。他解釋，過去商會及議會推行的計劃，業界亦相當支持。林健榮指，每個地盤均有方法實行計畫，例如工人進入地盤前需拍卡做記錄，承建商可安排人手到門口把關。屆時，工人可持陰性檢測結果的二維碼作檢查，承建商則可記錄在電腦系統，或提供特別標示卡，讓工友們繼續工作。商會及議會亦安排小組巡查各個地盤，並向工友提供支援。

建造業議會及建造商會會提供服務津貼

林續指，議會、商會及政府三方亦推出「關愛工地的防疫檢測服務」，將安排流動檢測車輛到地盤為工人檢測。但他指，因需預先委派醫療團隊視察地盤環境是否適合，因此該服務須提早預約。他期望服務能不影響工友，利用早上下午及晚飯的休息時間，以一日的時間完成一個地盤的檢測。不過他指，由於香港的流動檢測車輛有限，因此不能完全依賴，而議會及商會將會提供服務津貼，由承建商及業主負責工人的檢測費用。

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鄭定寧續指，該服務早於去年12月底推行，至今已到逾150個地盤，為逾4萬名工人檢測。他透露，若計算食衞局提供的一次性免費檢測在內，至今合共有約8萬工人已完成檢測。他認為，該服務深受工友歡迎，雖然第一期於3月底結束，但他指會延長服務，呼籲大家放心。

被問及定期14日檢測一次會否不足，林健榮指，明白檢測的時間愈短愈好，但需平衡工人和社會資源等各方面的情況，亦會考慮抗原快速測試作為輔助，或會安排經常往返不同地盤的工人使用，因此先暫定14日再檢視計劃成效。他亦希望，承建商能彈性處理工友離開工作崗位檢測，「大家付出少少令疫情受到控制。」