地盤工人開工前須檢測呈陰性　初五試行　2月22日全面實施

撰文： 黃詠榆 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-02-10 17:12

本港第四波新冠肺炎持續，多個大型地盤頻頻爆疫，政府早前透露，正研究要求工友出示陰性檢測證明，才能進入工地。建造業議會、香港建造商於今日（10日），向業界公布最新安排，由下周二（16日）起試行計劃，本月22日全面實施，地盤工人、職員需持檢測陰性證明，方可進入工地。

多個大型地盤頻頻爆疫，食衞局局長陳肇始及發展局局長黃偉綸日前分別提及，建造業界正研究要求工友出示陰性檢測證明，才能進入工地。建造業議會、香港建造商會今日表示，強烈呼籲建造業界全面採取強制檢測措施，要求所有在工地上班的人員，必須持有於過去 14 天內，進行新冠狀病毒病檢測的有效陰性檢測結果，方可進入工地上班。

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兩會促請全港所有工地於下周二（16日）開始試行，並於本月22日全面實施。議會及商會又強調，將共同進行定期巡查，確保工地有效執行相關措施，亦會檢視措施的成效，以考慮作出適當調整需要。

須持14天內陰性證明

香港營造師學會今日表示，現時建築界的地盤工友和相關人員約有20萬多人，歡迎議會及商會今日提出的防疫檢測計劃，全面要求進出地盤的人士必須持有14日陰性檢測證明，於本月16日試行，距離2月22日全面實施的時間不足兩星期，學會認為有一定挑戰，建議承建商可以集合尚未測試的工友，通過第二項建議途徑「建造業工友免費自願檢測服務」和第四項建議途徑「工地收集樣本」來檢測。

該學會表示，在本月22日後，工友最多每隔14天就需要再次進行檢測，然而「工友免費自願檢測服務」到2月底完結，學會期望政府可以盡快詳細交待後續安排，例如會否每個月為工友提供免費檢測服務，讓防疫計劃更具持續性。