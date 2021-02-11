年三十團年│晚市禁堂食街市人頭湧　雞檔加價兩成　市民：乜都貴

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-02-11 14:20

今日（11日）是農曆年三十，一早有不少市民到九龍城街市買餸準備團年飯，不少檔口亦大排長龍，有雞檔即使加價兩成，人龍亦排到街市門外。有菜檔檔主表示，疫情下不少人無法外出吃團年飯，改為自己煮，因此令生意比往年好。 有買餸的市民指，今年街市人流明顯較多，令餸菜價格比往年增加；有市民指，「一定貴過舊年，疫情多咗人買餸（煮飯），今日乜都貴㗎喇。有市民表示，以往年三十晚會兩個家庭約十人一同聚餐，不過今年因為疫情就改為自己一家四口在家打邊爐。

農曆年三十不少人都會與家人吃團年飯，九龍城街市早上九時多已經人頭湧湧，不少市民買餸準備做節。其中雞檔更是大排長龍，人龍更加排到街市門外。

雞檔人龍長到排出街市 檔主玲姐：生意好好

雞檔檔主玲姐表示，適逢農曆年三十生意大好， 接到不少訂單，「多人嚟買雞好有新年氣氛」。她又指，不少熟客都表示因為疫情選擇在家自己煮，故「生意好好」，又透露今年活雞價格略微上升兩成。

菜檔檔主方太指，過因為晚市禁堂食「個個喺屋企煮飯食，多人買」，生意亦比往年好。（盧翊銘攝）

禁堂食不少人轉屋企煮 菜檔生意比往年佳

菜檔檔主方太指，疫情下「驚冇人出嚟街市買餸」，擔心生意差，不過因為晚市禁堂食「個個喺屋企煮飯食，多人買」，生意亦比往年好，但就覺得「啲人買嘢唔係好鬆手，普普通通」。

早幾天訂定活雞 市民冀新一年疫情快啲走

買活雞的梁女士表示，數天前已與家人吃團年飯，不過適逢農曆年三十晚，亦打算買飯活雞和魚等，準備家常便飯與家人共膳。她又指，早在兩三天前訂了活雞，「（活雞）好食啲、新鮮啲」。

梁女士表示，即使新年亦不打算外出拜年，期望新一年「個個身體健康，疫情快啲走」。（盧翊銘攝）

疫情下禁晚市堂食，梁女士表示，以往的團年飯都會跟家人外出用膳，不過今年就只可以留在家中，認為有少許不方便；又指疫情已維持一段長時間，「（個案）回落少少，又升返，都擔心（疫情）」，即使新年亦不打算外出拜年，只期望新一年「個個身體健康，疫情快啲走」。

市民買活雞準備做節 劉生：乜都貴過舊年

劉先生亦打算買活雞和魚等做節，預計花數百元，不過覺得不少餸菜亦加價，「一定貴過舊年，疫情多咗人買餸（煮飯），今日乜都貴㗎喇」，又指平日「冇咁多人買雞，（今日）三、四十人買排到出面」。他指，疫情下未知會否外出拜年，笑言「你去人地都未必歡迎，打個電話問下先」。

陳先生指，以往年三十晚會兩個家庭約十人一同聚餐，不過今年「有疫情就一家人算」。（盧翊銘攝）

買餸準備打邊爐 陳生：有疫情自己一家人食算

買餸準備打邊爐的陳先生指，今晚團年飯準備了海鮮和肥牛和家人打邊爐，「一家人慢慢傾下計，氣氛開心嘅」。他透露，以往年三十晚會兩個家庭約十人一同聚餐，不過今年「有疫情就一家人算」，改為自己一家四口在家打邊爐。至於被問到農曆年有甚麼活動，他就直言，「冇㗎喇，你冇得出外面（旅行），咪周圍去郊外、行下山」。

食物及衞生局局長陳肇始日前呼籲市民在農曆新年期間，減少拜年或縮短時間，在進食以外時間亦要戴好口罩。陳先生就指，會盡量遵守防疫措施，「大家盡啲責任」，今年亦只會到父母家拜年，不會到朋友家。