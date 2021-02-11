民建聯候選人稱遭抹黑蛇齋餅糭 　官稱是指泛保皇黨　裁呈請失敗

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-02-11 17:35

民建聯古揚邦於2019年的區議會選舉中，在荃灣祈德尊選區以67票之差，不敵民主派陳劍琴。古提出選舉呈請，指陳的傳單失實和誤導，又質疑陳使用「蛇齋餅糭」一詞，令選民認為相關活動具政治目的。 高等法院法官周家明早前聽取陳詞後，今（11日）頒下判辭，指陳的傳單僅指「保皇黨派地區社團」，不是單指民建聯，裁定古敗訴，陳為妥為當選。

呈請人為古揚邦，答辯人為陳劍琴。古於2019年的區議會選舉中，得2730票，以67票之差敗予陳劍琴，連任失敗。

官指傳單上寫保皇黨非民建聯

古楊邦投訴陳劍琴的傳單上多項陳述，如提到「超過1,800萬元撥款幾乎由保皇黨派地區社團包攬，舉辦蛇齋餅粽活動」。古指他或其所屬政黨從未有從荃灣區議會收到任何撥款，及舉辦蛇齋餅粽活動。惟法官周家明在判辭指，傳單上是寫「保皇黨派地區社團」，不是單指民建聯。

認為字眼非針對古

此外，陳的傳單上有「讓懶惰不堪、失職失責的人離開議席」，以和「讓不敢為民發聲的政棍遠離社區」。古指該些句子，令人覺得古任區議員時懶惰、失職和失責。惟周官認為，該些句子是陳的意見，認為區議員不應懶惰、敢於為公眾發聲，而非特別針對古。

指古對蛇齋餅粽理解過於狹窄

案中亦有爭議「蛇齋餅粽」的定義，古認為「蛇齋餅粽」是指提供免費或補貼飲食的活動，陳則指不限提供飲食，亦包括娛樂、康樂活動和社區服務。周官認為，古對「蛇齋餅粽」的理解過於狹窄。並認為「蛇齋餅粽」的活動是提供利益和甜頭的活動，無論是提供飲食、娛樂或服務。

法庭因此裁定古揚邦敗訴，古並需支付陳劍琴的訟費。

案件編號：HCAL270/2020

法庭近日處理區選呈請的案件。(詳看下圖)