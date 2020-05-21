劉小麗補選DQ案｜劉選舉呈請勝訴　陳凱欣被裁定當選無效

因宣誓風波被遞奪立法會議員資格的劉小麗，2018年欲再參加九龍西區補選，卻被選舉主任認定她非真誠擁護基本法，裁定她的提名無效。劉小麗不滿選舉主任未有給予她申辯的機會，提出選舉呈請。政府卻指劉在宣誓風波案失掉議席，會一直影響她以後的參選資格，更指劉須要主動證明她的政治立場已改變，才可重新獲參選資格。高等法院今（21日）就劉的申請頒下判詞，認為案中有程序有不公，裁定劉小麗勝訴，而該次補選中獲勝的陳凱欣則屬「非妥為當選」，案件的兩答辯人，即選舉主任及陳，均需向劉支付訟費。這裁決亦意味著陳將會有著如早前區諾軒及范國威的命運，失掉現有的立法會議席。

劉小麗到高院領取判詞後，稱覺得今次只屬慘勝。(朱棨新攝)

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官指辯方說法不合邏輯 劉認為還她公道

呈請人為劉小麗，答辯人為選舉主任郭偉勳及該次選舉中獲勝的立法會議員陳凱欣。

劉小麗在庭外形容，是次是「慘勝」，因選舉主任仍可隨意問幾個問題，便主觀地裁定其提名無效，對於政府早前指，法庭在宣誓風波的裁定會一直影響劉的參選資格，劉指是次審理覆核的法官，認為此說法不合邏輯，劉認為是還她公道。

陳凱欣在該次九西補選中當選，因劉小麗的呈請獲勝，陳現被裁定成「非妥為當選」，意味陳亦將會失去現有議席。(資料圖片)

姚松炎同被DQ卻能入閘

代表劉的律師聆訊時指，同樣因宣誓事件被遞奪議員資格的姚松炎，在立法會九龍西選區補選能成功「入閘」，姚在該次參選時，也獲得選舉主任查詢，問他是否擁護《基本法》，不解為何同同在宣誓事件被「DQ」的劉小麗，卻未獲選舉主任查詢，並在沒有機會申辯的情況下被取消參選資格，情況構成程序不公。

政府代表曾指早前裁決會一直影響

代表政府的律師卻指，劉小麗在宣誓事件中被高等法院裁定她非真誠擁護《基本法》，繼而喪失議員資格，同樣亦不會合乎參選的資格。有關裁定會一直影響其參選資格，直至情況有變，如有關人士主動向選舉主任提出證據，證明其立場已改變，或法庭考慮證據後可作出新的裁定。

呈請人則反駁，劉小麗在接補選前受《明報》訪問，已表示不支持港獨及擁護《基本法》，以鞏固一國兩制，但選舉主任依然不信納其說法。

案件編號：HCAL 245/2019