消防處擬聘750人　體能測試頻踢人出局　高大應考者三次始成功

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-02-16 00:01

消防處近年錄取人數比預計低，去年原計劃招聘逾400名消防員及近250名救護員，但實際兩個職位均只聘請到目標人數的一半。處方表示，近年面對招募挑戰，包括投考人數下降及體能合格率偏低，去年至今已舉辦23次網上講座，預計2021年將招聘761人，包括452名消防員及309名救護員。有三名非華裔現職消防員分享，他們都不是一次就成功投考，但非被語言要求難倒，而是體能關卡，應考第三次才成功。

體能、模擬工作測驗淘汰最多人

據消防處，原定去年聘請414名消防員（行動及海務）及249名救護員，惟最終分別只聘請到217人及129人，均僅達目標人數一半。

處方指，近年的招募挑戰包括整體申請人數下降及成功投考率維持在低水平，當中體能和模擬實際工作測驗成功通過的人數偏低。

消防處表示，2021年預計將招聘761人，包括452名消防員（行動及海務）及309名救護員。

體能測試姿勢標準嚴格

非華裔消防員穆偉健及簡華生在家鄉渡過童年，之後來港入讀非主流學校，工作上用中文溝通無問題。他們當年都不是一次就考上，但不是被中文要求難倒。穆偉健認為，少數族裔學校的GCSE中文試，如取得B級或以上成績，相信有足夠能力達消防處要求。

反而是在體能一關碰壁，穆偉健提醒，勿太輕佻只做少許訓練就應考，姿勢標準要求嚴格，「任職約五年，體能最具挑戰，有可能需長時間在火場及有特別救援。」簡華生亦分享，「兩次（投考）都係體能唔合格，因為姿勢要做得足。」

去年才出班的消防員簡澳沙瑪，第一次投考亦是在體能環節被淘汰。他另外提示，可以參觀消防及救護學院及留意職業博覽等了解更多。

消防處現時有7名非華裔屬員，佔整體人數約0.07%，為加強吸引他們投考，處方近年已將能力傾向筆試題目編制成中英對照。