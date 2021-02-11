強制檢測大廈｜將軍澳顯明苑等9幢上榜　家維邨八旬翁死後確診

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-11 17:39

新冠炎肺疫情未息，衞生署今日 （11日）公布新增21宗確診確案。17宗本地個案中，有7宗感染源頭不明，患者分別住在7幢大廈，連同2宗關連個案患者住所，共涉及9幢大廈，當中水邊圍邨山水樓剛完成強檢，未知居民是否需要再檢測。 有關大廈分布多區，包括石籬二邨石怡樓、將軍澳顯明苑及禾輋邨富和樓等，而紅磡家維邨家廉樓上榜，是因一名84歲男居民在死後確診，醫院管理局在其血液樣本中更找到抗體，即生前已患病多時，死前已屬可出院的康復者。

紅磡家維邨。（資料圖片）

一源頭未明患者居強檢大廈水邊圍邨山水樓

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增的17宗本地個案中，7宗源頭不明個案患者，分別住在太子道西英美大樓、紅磡家維邨家廉樓、石籬二邨石怡樓、沙田禾輋邨富和樓、將軍澳顯明苑、大角咀富多來新邨富殿樓，以及日前曾納入強檢大廈的水邊圍邨山水樓。

大角咀富多來新邨。（資料圖片／鄭子峰攝）

另外，相關個案中，有二人住在未納入過強檢的大廈，患者分別居於太和邨麗和樓和深水埗慶華大廈。意味合共至少9幢大廈會被納入強制檢測，惟未知水邊圍邨山水樓是否需再度檢測。

↓↓2月6日封區檢測，土瓜灣華發大廈居民檢測↓↓

+ 10 + 10 + 10

政府昨日強調，若疫情無大變化，料農曆年假完結前不會再進行封區檢測，但會加強強制檢測，並嚴格執法。政府今早亦有在深水埗及佐敦共三幢早前被列強檢的大廈執法，找到53人未有檢測。