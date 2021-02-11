康健醫療「中標」　將營運將軍澳疫苗接種中心（附部分中心地址）

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-11 18:39

政府即將展開疫苗接種計劃，為市民接種新冠疫苗，早前向私營醫療機構發出邀請信，邀請其營運社區接種中心。根據有關文件顯示，這些接種中心分布於全港多區，離島區就設於東涌及機場，下文將會列出11間中心的地址。 康健國際醫療集團營運總監梁國齡透露，康健成功申請承辦位於將軍澳區的接種中心，將設15個接種站。而香港創新醫療學會會長劉少懷就指，該機構聯同「醫護誠信同行」、香港護士總工會等團體，亦成功申辦其中一間接種中心。

政府即將展開疫苗接種計劃，為市民接種新冠疫苗。（張浩維攝）

政府將在全港18區設立最少一間社區接種中心，當中有7間由醫院管理局營運，港大醫學院早前表示有意承辦，據悉衞生署也會經營其中一間。至於餘下的接種中心，政府就邀請私家醫院及私營醫療機構承辦，早前已經截止報名，部分申請者昨天收到政府通知，成功成為營運者之一。

康健國際醫療集團營運總監梁國齡稱，康健將會營運位於將軍澳體育館的接種中心，內設15個接種站，政府期望他們每天可為市民接種2500劑疫苗。梁國齡直言，即使每天有3,000至4,000名市民報名接種，該接種中心也有足夠能力提供服務。

疫苗中心營運期達半年，梁國齡稱，每天每更也需派駐最少一名醫生、數十名護士工作，「醫生夠人，護士就要喺社會動員」。他說，康健將招聘一些登記護士及註冊護士，早前亦已安排一名急症科醫生，向醫護人員提供培訓，「講解如果有嚴重過敏反應時嘅搶救」。而政府亦稱，希望在中心工作的醫護人員，可先接受醫專的訓練，接種中心所有醫護需於網上上課，其中最少一名醫生更需參加面授課程，惟未知培訓日期。

梁國齡稱，康健將會經營位於將軍澳體育館的接種中心，內設15個接種站。（資料圖片／盧翊銘攝）

政府會為每劑疫苗提供72元資助，至於「墊底費」方面，由於政府提出即使無市民接種疫苗，中心也需有基本人手駐場，因此會提供一筆「墊底費」，以每天資助額的三分一計算。換言之，康健的接種中心預計每天可打2,500針，每針72元，資助額涉18萬元，每日「墊底費」就是約6萬。

香港醫務行政學院院長劉少懷就指，該機構聯同香港醫務行政學院、醫護誠信同行、香港護士總工會、香港牙醫學會、香港政府華員護士分會，一同負責其中一間中心的營運。他預計，每周需30至40名醫護人員工作，該機構會聘請護士及藥劑師，以兼職形式提供服務，待政府批出資金後，便會正式招聘人手，「唔使成個月做曬，時間啱就可以。」

香港醫務行政學院院長劉少懷就指，該機構聯同香港醫務行政學院、醫護誠信同行、香港護士總工會、香港牙醫學會、香港政府華員護士分會，一同負責其中一間中心的營運。（資料圖片／林若勤攝）

根據有關文件顯示，由私營醫療機構承辦的接種中心分布於全港多區，包括位於油尖旺區的界限街一號及二號體育館、荃灣區的荃景圍體育館 、沙田區的源禾路體育館等，港島區只有灣仔有一間中心，位於伊利沙伯體育館，但料在3月後期才能啟用。而離島區亦有兩間中心，分別設於東涌社區會堂及香港國際機場。

卓健醫療回覆查詢時稱，已提交申請並獲初步接納，卓健將會參與營運其中一間規模較大的社區接種中心。荃灣港安醫院表示，已就荃灣區的疫苗接種中心向政府提交申請，相關部門已初步接觸該院，目前仍未有其他細節公布。

醫管局表示，各醫院聯網分別負責運作其中7間社區疫苗接種中心，為合資格市民注射疫苗，醫管局會配合政府適時公布有關接種計劃的安排。記者正向其他私家醫院、私營醫療機構、港大醫學院、衞生署及食衞局查詢。

中大醫院行政總裁馮康稱，該院申請於院內提供接種服務，而非營運社區的接種中心，暫時未知是否成功申請。港怡醫院指，早前向政府提交在醫院內設立接種中心的申請，結果尚待相關部門確認。