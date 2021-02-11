屯馬線｜港鐵料第三季全線通車　下周二起啟德落客後試行新建路段

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-11 19:08

港鐵沙中線備受工程醜聞困擾，多次超支延誤，屯馬線終需分段通車。港鐵今日（11日）表示，屯馬線全線通車已進入倒數階段，由下周二（16日）開始，屯馬線女一期的所有載客列車，會在啟德站落客後，逐步駛入屯馬線新建路段，即啟德站至紅磡站路段試運行。港鐵預計屯馬線全線，可於今年第三季全線服務。

港鐵公司工程處總經理（工程建造）周蘇鴻指，屯馬線已進入投入服務前，準備工作的最後階段，屯馬線全線通車後，將連接新界東、西，毋須轉車，可為乘客提供一個更完善、更方便的鐵路網絡。

由本月16日起，屯馬線一期的所有載客列車，在啟德站落客後，會逐步駛入屯馬線新建路段，進行列車試運行。（港鐵提供）

港鐵表示，在試營運期間，部分不載客列車，將於每日行車時間往來烏溪沙站及紅磡站，作列車試運行。而由本月16日起，屯馬線一期的所有南行載客列車，在啟德站落客後，會逐步駛入屯馬線新建路段（即啟德站至紅磡站路段），進行列車試運行。

港鐵強調，會加派車站職員在啟德站月台提供協助，確保列車在駛往宋皇臺站前，所有乘客已離開車廂，站內亦有相關廣播通知安排。港鐵公司車務營運總管黃琨暐先生亦補充在試營運期間，團隊會進行演練、培訓，為全線通車作好準備。

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