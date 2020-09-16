【屯馬線】港鐵搶客　沙田區10條九巴路線客量急跌　擬下月起削班

屯馬線一期自今年2月通車後，不少沙田區居民改變出行習慣。運輸署日前向沙田區議會提交文件，稱屯馬線一期啟用後，與鐵路服務重疊的10條九巴路線客量錄得明顯跌幅，客量急跌兩成至三成。其中受影響最嚴重，來往馬鞍山中心至鑽石山站的286M，客量大跌約33%，繁忙時間截客率跌至不足一半。運輸署指，由於該10條巴士路線，在最繁忙半小時，最高載客點的平均載客率均低於85%，符合現行指引中削班準則，計劃由下月起，為該10條九巴路線削班。乘客候車時間，會較現時最多增加10分鐘。

屯馬線一期在2月14日啟用。（資料圖片／羅君豪攝）

屯馬線一期今年2月14日啟用，令原本的港鐵馬鞍山線服務範圍延至顯徑、鑽石山及啟德一帶。運輸署比較屯馬線一期通車前後，與屯馬線一期重叠的10條專營巴士路線的客量變化。結果發現，10條巴士線的日均乘客量全部下跌。

10條沙田區九巴路線，在屯門線一期通車後載客率急跌。（區議會文件）

281M載客率跌至不足2成

運輸署調查的數據顯示，客量下跌最嚴重的受影響巴士線，是來往馬鞍山市中心至鑽石山站的九巴286M循環線。在繁忙時段，286M通車前（2019年10月）平均載客率是87.5%，通車後（2020年6月）卻大幅降至46.8%，日均客量則下跌約32.8%，載客率亦跌至不足一半；其次是來往新田圍至九龍塘(沙福道) 的281M，屯門線通車前，該線繁忙時間平均載客率有56.3%，通車後卻跌至19.7%，日均客量亦減少31.6%。

運輸署建議調減巴士路線全日的班次水平。（區議會文件）

候車時間最多增加十分鐘

由於該10條九巴路線，客量調查數據已跌至現行指引中，需要削減班次的水平。運輸署建議，調減該10條路線全日班次水平，視乎巴士路線，乘客繁忙時段候車時間將額外增加2分鐘至10分鐘不等。286M會由15至20分鐘一班，延至20至30分鐘一班。至於原本班次較頻密，來往美林至觀塘碼頭的80，亦建議由3至8分鐘一班，改為5至8分鐘一班。