屯馬線啟德「雙子塔」商廈地盤沉降超標　工程即時停工

港鐵沙中線工程屢涉醜聞，屋宇署今晚（4日）表示，港鐵本周三 （2日）報告位於啟德1E區2號地盤的私人發展項目在工程期間，有兩個屬屯馬線一期鐵路隧道內的監測點，其沉降記錄達到20.1毫米，超逾20毫米的停工指標，相關工程於當日停工。港鐵表示，會繼續監察隧道的沉降情況，並與相關政府部門保持緊密溝通；另外，負責該發展項目的註冊建築專業人士，已提供有效緩減沉降的施工方法及緩解措施。 翻查資料，啟德1E區2號地盤，於2016年由「細劉」劉鑾鴻的利福國際集團子公司以73.88億元投得。根據當時招標條款，地皮可發展兩幢高度相若的雙子塔式商廈。

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港鐵：已確認鐵路安全及營運無受影響

港鐵表示，由2019年1月起，監察啟德第1E區2號地盤發展項目的情況，並要求承建商在啟德與鑽石山站之間的鐵路隧道多個位置，設置監測點，以便港鐵監察沉降數據。港鐵續稱，鐵路保護組人員於9月2日的監察中，發現該鐵路隧道有監測點錄得的沉降幅度，達到預設的20毫米停工指標，所以按既定機制，聯同相關政府部門，要求負責該發展項目的註冊建築專業人士，暫停導致沉降的相關工程。

政府發言人表示，屋宇署已派員視察有關鐵路隧道，確認其結構安全；機電工程署亦已檢視港鐵提交的與鐵路運作安全相關的監測記錄，確定鐵路狀況符合安全運作要求。政府稱，上述建築工程，並無影響鐵路設施結構和鐵路運作安全。港鐵亦表示，已確認鐵路安全及營運沒有受到影響，會持續監察，確保安全。

港鐵報告位於啟德1E區2號地盤項目，屬屯馬線一期的鐵路隧道內有兩個監測點的沉降記錄達到預設停工指標。（資料圖片）

「細劉」名下利福國際近74億投得地皮

啟德第1E區2號用地於2016年招標，最後由領耀有限公司，以73.88億元投得。該公司的母公司為利福國際集團，主席為人稱「細劉」的劉鑾鴻。根據當時的招標條款，地皮面積約15.24萬方呎，以約7.2倍地積比計算，可建樓面約109.7方萬方呎，並可發展兩幢高度相若的雙子塔式商廈。另外，財團需於地皮內規劃公眾停車場、電動車充電設施，綠化地帶及公眾行人區等。

沙中線並非首次出現沉降超標，2018年8月底港鐵公布沉降數據時，一共有131個監測點超標，全線10個站中，共有8站涉超標問題。不過，之後剩餘的大圍站及何文田站，都有沉降超標，換言之，即全線10站，都曾牽涉沉降問題。