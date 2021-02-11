檢疫難享團年飯　廿四孝老婆帶花膠靚湯、鮑魚海參為老公「加餸」

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-02-11 20:49

今日是年三十，家家户户相聚吃團年飯。不過，有不少被列作緊密接觸者的市民，則需於隔離中渡過。有廿四孝太太專程帶備花膠老火湯、鮑魚及海參等佳餚，為老公「加餸」；亦有市民為正在隔離的朋友送上揮春，為朋友添加過節氣氛打氣。 此外，筲箕灣官立中學逾130名師生亦同往檢疫，有家長準備壽司及珍珠奶茶，為準備應考文憑試的兒子打氣，亦期望他可盡快歸家。家長坦言，屆時必定為子女補回團年飯，「食番餐好。」

▼2月11日年三十，旺角花墟情況▼

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觀塘帝盛酒店是部分緊密接觸者的檢疫地點，適逢年三十晚，傍晚有不少檢疫人士親友，抵達酒店門口，為親友送上物資。

居於將軍澳的趙太，專程前來為老公「加餸」。她指，本來打算一家六口吃團年飯，但丈夫被列為緊密接觸者，需要送往檢疫。她指，檢疫酒店餸菜味道一般，丈夫形容「送到上去係（酸）餿㗎」，故帶同花膠老火湯，又烹調鮑魚及海參等菜式，讓丈夫隔離期間，能與家人共享團年飯。

她又指，丈夫被送檢亦甚為無辜，因丈夫老闆早前重感冒入院，被列為懷疑個案。但其後證實虛驚一場，更已出院，但十多名員工仍需繼續檢疫至年初二，不能提早回家，「真係好無辜，新年流流，有無搞錯。」

趙太的丈夫在酒店檢疫，她今日帶來花膠老火湯、鮑魚及海參等，讓他也可品嚐團年飯菜式。

筲官檢疫學生家長︰子女完成隔離會食返餐好

筲箕灣官立中學兩名學生，本月初傳染期內曾返校應考模擬試，其後確診，衛生防護中心擔心有共用設施傳播風險，罕有將同一考場逾130名中六生及教師送往檢疫，眾人將在檢疫營過年。

王太表示，應兒子要求帶同壽司及珍珠奶茶，「自己一個，又無啖好食」，學校亦有向隔離學生派發物資，包括薯片、朱古力、牛奶等，另有準備「利市」。她又指，兒子前往隔離前，曾叮囑他「保重自己」，「佢聽完就喺度喊，始終咁大個仔未離開過屋企。」王太指，兒子將可於年初二早上離開，屆時會帶他「洗塵」，「食返餐好嘅。」

Kelly今天專程帶同餐廳外賣，及準備涼茶、糖果等零食為男友打氣。（陳淑霞攝）

Kelly今天專程帶同餐廳外賣，及準備涼茶、糖果等零食為男友打氣，她指，男友是筲箕灣官立中學老師，亦與學生們一併被送往隔離。Kelly說，雖然自己未婚，傳統上未可派發「利市」，但由於將近新年，亦準備了一封無入錢幣的「利市封」，「佢無得拜年，都想佢有啲氣氛。」此外，她亦寫信鼓勵男友，「雖然見唔到，但都會一齊面對。」