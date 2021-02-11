牛年新年｜男高音莫華倫曾染疫　去年巡迴演出　今年只盼疫苗

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-11 20:00

「每一顆心都放飛強國的夢，每一縷情都凝聚磅礡之力。」——去年春節，男高音莫華倫在中央電視台的舞台上，慷慨激昂地歌唱著。表演翌日他回到香港參與另一場演出，年初三再飛到世界另一端夏威夷，以歌聲與當地華人齊賀新春。馬不停蹄地巡迴表演，原是他的「日常」，但他去年亦在海外確診，返港後再「復陽」。 作為過來人，他勉勵香港人應更團結，共同抗疫，盼疫苗抵港後市民都盡快接種，相信是扭轉疫情的一線曙光。今年在疫情下，莫華倫只能與家人居家慶祝送鼠迎牛，大嘆熱鬧情景不再，氣氛冷清。

莫華倫接受《香港01》電話訪問，感慨今年的農曆新年十分冷清，與昔日熱鬧情景大相逕庭。他憶述，以往的聖誕及新年，他大多在外國渡過，到春節時就會去內地表演，例如去年大年初一，他就於中央電視台的新春晚會演唱《親愛的中國》。翌日他回到香港，在會展表演；初三再飛到夏威夷，與交響樂團於一個新春音樂會演出，「夏威夷州長都接見，好多政界出席」，是他首次與夏威夷華人一同迎春接福。

去年大年初一，莫華倫就於中央電視台的新春晚會演唱《親愛的中國》。 （中央電視台畫面）

莫華倫早就習慣穿梭世界各地巡迴表演，但偏偏受到疫情波及，今年新年無法參與任何表演，他只可與家人簡單慶祝，「以前每年都好熱鬧，出show嘅話有幾千人一齊慶祝，或者同親友去酒樓擺幾圍，今年淨係同直系親人慶祝…今日中午三個人出去食飯，都要分兩張枱！」他坦言感到失落，「街上面零氣氛，每個人都會有啲恐懼（受感染）。」他直言，現時香港仍受到限聚令、禁晚市堂食等限制，只因政府抗疫不力，狠批政府抗疫不夠果斷，認為應參考內地的做法。

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莫華倫去年曾經確診新冠肺炎，去年3月17日他由美國飛往泰國，下機後檢測呈陽性，被送入泰國醫院，期間曾發燒、頭痛、失去味覺，幸26天後出院，惟回港後再驗到陽性，再度入院11天，終康復出院。得到上天眷顧，莫華倫自出院後身體狀況安好，十分健康，他稱自己無後遺症，唱歌也無受影響，更可到內地表演，「我出院一個月已經可以唱歌，算快，有啲歌唱家兩個月先OK。」

莫華倫返港後再確診新冠肺炎，2020年4月24日出院。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

作為過來人，他勉勵港人團結一致，共同抗疫，又指疫苗是現時唯一的希望，自言有疫苗時就一定會打，「邊種到就打邊種」，又呼籲市民都應及早接種，「對自己同身邊人都好。」展望未來，他坦言最希望重新登上香港的舞台表演，「最想去文化中心大劇院同音樂廳表演」，他的下一齣演出是5月在文化中心的《茶花女》，他現時也有在家排練，深盼疫情盡快好轉，為香港上演「Good Show」。