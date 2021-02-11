維園年宵花市人流疏　花檔劈價五成盼收支平衡　劍蘭減至10元一枝

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-11 21:58

15個年宵花市開放至今晚（11日）午夜12時，較以往年三十晚可營業至初一大大縮減。今日傍晚所見，新冠肺炎疫情下維園花市縮水，人流疏落，人山人海畫面不復見，換上的是口罩蓋上面容。有花檔形容今年銷情不理想，不少顧客都要求減價，只好最多提供5折優惠，現時仍然努力收支平衡；有花檔以「全場廿蚊」招倈，也有花檔將劍蘭售價減至10元一枝，較日間規定100元6枝大幅減價。

▼年三十日間．維園年宵市場從容買花▼

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老闆：今年生意較差 仲跑緊山

新型冠狀病毒肆虐香港，今年花市被取消但之後又「重生」。今日為年三十，全港最大的維園花市人流疏落、氣氛冷清。有不願具名的維園花檔老闆指，今年生意較差，仍然未能收支平衡，存貨仍多，形容「仲跑緊山」，難言今晚花市完結前的成績。其員工陳先生補充，今年花市無熟食、乾貨、花檔又少，整體氣氛不熾熱，無法帶起人流，估計較往年少半；而客人都不斷還價，花檔降價最多5折。

維園年宵花市入口的電子屏幕顯示為綠色，即入場毋須等候。（朱海棋攝）

入夜後，維園年宵花市人流疏落、氣氛冷清。（張浩維攝)

蝴蝶蘭花檔「全場廿蚊」

有賣蝴蝶蘭的花檔高呼「全場廿蚊」、「二十二十入嚟望下」，吸引大批市民爭相選購，但花檔婉拒訪問。入夜後，則再有花檔降價至10蚊一支劍蘭。

▼年三十晚間．維園年宵市場現劈價潮▼

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余先生一家四口晚上遊維園，余小朋友對只有花檔感沉悶。（朱海棋攝）

市民：即使經濟不景氣 都要買花裝飾一下

余氏一家晚上亦到維園買花，以100元購入五支金百合，認為花束香氣芬芳，價錢亦較花店便宜一半。余先生每年都有購買年花，即使今年經濟不景氣，都預算數百元買花裝飾一下。他認為維園氣氛弱勢，「以前成個場都係檔，今年淨係賣花」，希望新一年疫情不再、經濟復甦，「人人有工開」。

首年來維園買花的連小姐亦感到人流疏落，她購入一紮「滿天星」迎合潮流，亦不擔心到花市會增加感染風險，因為病毒早已深入社區，又笑言「相信政府唔怕」，預祝大家新一年身體健康。

▼年三十花墟逼爆▼