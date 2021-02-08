確診大廈｜長樂大廈單日多4人染疫　文華閣解封後持續有個案

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-08 23:38

疫情至今仍然維持雙位數字，本港周一（8日）新增32宗確診個案，當中4宗為輸入個案，6宗感染源頭不明。衞生防護中心晚上更新確診患者住址，被圍封的佐敦文英樓及深水埗恒安樓各新增一宗個案，當中文英樓於14日內已累計有6宗確診。 剛解封的紅磡長樂大廈，再新增4宗確診個案，14天內共有8名患者居於該處；早前已解封的旺角上海街文華閣，再錄得有確診患者居住，同樣累計已有8宗確診個案。位於半山的世紀大廈亦新增一名源頭不明個案，需要全幢大廈檢測。

佐敦文英樓再新增一宗源頭不明的個案，累計整幢大廈在14日內共有6宗確診。政府於晚上7時封鎖整幢大廈，又首次在鄰近合稱「八文樓」的7幢大廈派發快速抗原測試包，讓附近居民檢測。

同樣於被圍封的深水埗恒安樓，亦新增一宗不明源頭的確診個案，為一名52歲女子（個案編號：10656），大廈晚上8時被封鎖。

▼2月8日封區檢測：佐敦文英樓▼

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紅磡長樂大廈今早解封，發現一宗初步確診。衞生防護中心晚上更新確診患者住址時，顯示有多4名患者居於長樂大廈，全部都與早前個案有關連，累計有8名患者居於該幢大廈。

早前封鎖檢測的旺角上海街647至651號文華閣再多3宗確診，為與早前確診個案的相關個案，累計共8宗個案患者居住該大廈。

位於中半山的世紀大廈2座今有一宗源頭不明個案，為一名57歲女子（個案編號：10652）於2月2日發病。同位於港島區的西營盤利安大廈今再新增一宗個案，同幢大廈昨日亦有人確診，個案編號為10626，惟當時衞生防護中心誤把地址寫成「荔安大廈」。

元朗區今日亦共有5人確診，全部都與本地個案有關連，當中水邊圍邨山水樓為新上榜的大廈，今共有兩宗確診；屯門區亦有3宗個案，當中兆康苑兆新閣與翠寧花園6座首現確診個案。大埔太和邨愛和樓、觀塘安泰邨明泰樓及荃灣象山邨秀山樓均有人確診，秀山樓更為初上榜。

▼過去14天確診患者居住大廈及曾到訪處所▼

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