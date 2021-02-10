確診大廈｜石硤尾邨美映樓單日增5宗　海逸豪園累計7人染疫

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-02-10 00:16

本港疫情持續，今(9日)新增26宗確診，21宗本地個案中，源頭不明佔5宗。衞生防護中心晚上更新確診患者住址，其中石硤尾邨美映樓新上榜，單日錄得5宗確診個案，另紅磡海逸豪園1座則有一名無源頭患者，但該屋苑部分座數過去14天均有住戶染疫，包括11座及19座，全屋苑共有7人染疫。

紅磡海逸豪園1座新增一名確診者，屋苑共有7人染疫。(資料圖片)

衞生防護中心公布的確診者名單顯示，有不明個案居於紅磡海逸豪園1座，確診者是65歲女子(編號10685)，本月4日發病，兩日後曾到訪同屋苑16座。翻查資料，海逸豪園部分座數過去14天均有確診者，包括11座及19座，全屋苑共有7人染疫。



另有源頭不明患者居於南邊圍一里1號(編號10686)，連同另一居於觀塘安泰康復中心的院友，以及鰂魚涌惠利大廈（非04室），上述新增確診者所住大廈，均須納入強制檢測公告。惠利大廈前晚被圍封強檢，再多兩宗確診，包括一名15歲女童(編號10673)，以及60歲女子(編號10694)，大廈已累計7宗確診。

▼2月8日 袁國勇到鰂魚涌惠利大廈調查播毒原因▼

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多條公共屋邨新上榜，有6歲無病徵男童(編號10670)居於牛頭角上邨常興樓，天水圍天恩邨恩慈樓亦有一名69歲男子(編號10687)報住。另有5名患者則於石硤尾石硤尾邨美映樓居住(編號10674至10678)，有確診患者早前報稱曾到訪同一大廈。



日前已被納入強檢大廈名單的公共屋邨則繼續爆疫，一名無病徵的4歲女童居於黃大仙下邨龍輝樓(編號10693)，該大廈早前已有兩名確診者。觀塘安泰邨明泰樓則再多兩宗確診，分別是21歲男子(編號10671)及29歲男子(編號10682)，累計5宗確診。同樣是強檢大廈名單內的東涌映灣園悅濤軒3期9座則再多一名66歲女子染疫，她於本月5日發病，過去14日，大廈已累計10人確診。



香港仔如心南灣海景酒店則有4名於印度返港人士入住，均屬外地輸入個案。

▼過去14天確診患者居住大廈及曾到訪處所▼