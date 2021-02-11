鄧炳強年三十巡視花市　被問及警隊引入電槍一事：今日唔講啦

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-12 00:40

今日（11日）為年三十晚，各區花市開放至午晚12時。警務處處長鄧炳強於今晚巡視維園及旺角花墟球場花市，探望當值警員，期間被傳媒追問有關警隊引入電槍一事時，他稱今日不會回應有關行動問題，又指感激同事於年三十晚，仍勤奮工作。

▼2月11日年三十，旺角花墟情況▼

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鄧炳強年三十巡視花墟球場花市，被問及警隊引入電槍一事，僅稱今日不回應。（香港電台截圖）

警務處處長鄧炳強與一眾管理層，周二（9日）在警總舉行「與處長對話」視像大會，期間曾提到管理層會繼續提升警員裝備，包括引入較小型水炮車及電槍。

有記者問到，警隊是否已購入電槍，並打算何時實行時，鄧炳強今日僅回應，到場是為探望同事，感激同事在年三十晚，仍很勤奮工作，至於有關行動的問題，他則指「我諗今日唔講啦，第日一定有機會。」他指今日所見，維園花市人流不算多，市民可自由出入，整體有秩序。

被問巡查食肆：我哋唔分顏色



其後再被追問到有關安心出行的問題，包括會否加派人手巡查食肆，他指各部門會一同合作，又指執法時會一視同仁，「可能你哋心目中會分顏色，我哋唔分，都係咁做」。

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