鄧炳強警內部大會被問提早退休︰做到任期滿　研設辱警罪、購電槍

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-02-11 13:27

警務處處長鄧炳強與一眾管理層，周二（9日）在警總舉行「與處長對話」視像大會，歷時近兩小時。近日有傳鄧炳強將提早退休，出任國家級要職，據了解，他在會上回應指，會做到任期最後一日。 另外，鄧炳強在會上亦透露，當局正研究設立「辱警罪」，但會涵蓋所有公職人員，警隊會協助被「起底」及受傷警員。至於外界關注警員上庭口供問題，警方將邀請退休法官設模擬法庭訓練。警隊管理層未來亦會繼續提升警員裝備，包括引入較小型水炮車及電槍。

鄧炳強澄清不會提早退休 國安是首要

警務處處長鄧炳強、副處長（行動）蕭澤頤、副處長（管理）郭蔭庶、副處長（國家安全）劉賜蕙等多名管理層，周二（9日）下午在警察總部演講廳，舉行「與處長對話」視像會議，與各大總區人員內部交流。

鄧炳強席間強調，國家安全是未來首要工作重點。早前有傳他將升任保安局局長，至近日更有消息指，仍有兩年才屆退休年齡的鄧炳強，將提早退休，或會出任「國家級」要職，傳聞連警隊內部都甚囂塵上。會上鄧被同袍問及是否「仕途更上一層樓」，鄧炳強澄清「做到我任期最後一日」。

▼警隊被美國制裁名單▼

+ 9 + 9 + 9

承認遭美國制裁影響生活

據悉，大會上警隊高層亦被問到遭美國制裁後有否影響，劉賜蕙承認有少許不便，很多時候購物要用現金，但指為國家少少犧牲無問題；鄧炳強則笑稱「唔使幫老婆簽卡！」對於多個西方國家停止對港引渡協議，警隊管理層指，雙方都會有影響，但香港向外國提出協助遠較外國向香港提出的要求少，初步點算相關案件不多，及仍有維持情報和防止罪案交流。

研引入電槍 邀退休法官訓練上庭作供

據了解，在裝備方面，管理層指，會繼續提升警員裝備，包括引入較小型水炮車，一直有研究引入電槍，但須小心研究。早前鄧炳強出席立法會保安事務委員會會議時，曾透露當局正研究設立「辱警罪」，但不止涵蓋警務人員，他在內部對談大會重提，並指會協助被「起底」及受傷警員，包括跟進運輸署車牌查冊安排。另外，警察公共關係科會加強社交媒體宣傳，會考慮外聘公關。

至於外界關注警員上庭口供問題，鄧炳強向同袍指，只是個別事件。刑事及保安處處長袁旭健表示，將邀請退休法官設模擬法庭訓練。