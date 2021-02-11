確診餐廳｜電訊一代廣場譚仔三哥上榜　患者曾赴迪士尼酒店翠樂庭

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-02-12 00:57

本港疫情未止，衞生署今日(11日、年三十）公布新增21宗確診個案，17宗本地個案中，源頭不明個案佔7宗。衞生防護中心同日晚上更新患者住所及行蹤資料，再多兩間食肆有確診患者到訪，包括觀塘電訊一代廣場譚仔三哥米線，以及迪士尼樂園酒店翠樂庭餐廳。

有患者曾先後於潛伏期內到訪迪士尼樂園酒店翠樂庭餐廳，以及迪士尼行政大樓。(迪士尼樂園官網圖片)

累計兩名患者曾到迪士尼行政大樓

衞生防護中心資料顯示，居於沙田禾輋邨富和樓的男子(編號10726)曾到訪觀塘電訊一代廣場譚仔三哥米線，以及觀塘日昇中心。

另一居於葵涌石籬二邨石怡樓的29歲女子(編號10715)，則曾先後於潛伏期內到訪迪士尼樂園酒店翠樂庭餐廳、迪士尼行政大樓，以及荃灣花園高層地下，她於本月8日發病，屬關連個案；一名居於大角咀英美大樓的40歲男子，亦曾前往迪士尼行政大樓，他則於本月5日發病，感染源頭不明，未知兩人是職員或顧客。

《香港01》已向迪士尼作出查詢，正待回覆。

確診者亦曾到訪多個商場及大廈，昨日更新的行蹤資料顯示，再有患者曾前往中環置地廣場(編號10729)，是過去14天內累計第3宗。另有73歲女患者(編號10717)曾到訪荃灣悅來酒店，(編號10720)則曾到訪銅鑼灣金百利。

▼過去14日患者住所、行蹤▼

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▼2月11日年三十，旺角花墟情況▼