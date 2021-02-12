牛年新年｜疫情礙拜年　年輕人轉場行街　D2 Place商場市集逼爆

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-12 19:15

受疫情影響，政府勒令多個行業停業，並呼籲市民避免與非同住家人聚集。今年農曆新年，不少家庭減少外出拜年，除到郊外行山，不少年輕人毋須團拜，轉到潮流熱點閒逛。 荔枝角D2 Place商場新年市集湊熱鬧，市集舉行至年初四（15日），現場所見有近百個攤檔，現場人潮如涌。但有檔主表示，雖然人流多，但旺丁不太旺財，牛年大環境暫未見大變化，只盼身邊人都安好。

農曆新年市集人流與去年相若 大會加派人手維持秩序

「香城2.0」市集大會負責人表示，因去年新年市集反應熱烈，惟今年有限聚令，為避免重現客人在街上聚集排隊的情況，故加派一倍人手，在商場內維持秩序，提醒客人探熱及潔手。市集規模今年維持約一百檔，商場內亦設人流限制。負責人表示，今年人流與去年相若，直言在疫情下算不錯。

在市集擺檔的「筆墨而生」檔主甄先生，即席揮毫賣揮春。他表示，本身懂得寫毛筆字，正讀大學，故嘗試創業。雖然市集人流合乎預期，但或因到場以年輕人為主，生意一般。被問到牛年期望，他直言無法限制大環境，只希望身邊人一切安好。

而主打香薰蠟燭、擴香石的「THE MOMENT」檔主馬小姐亦表示，疫情下家中毋須拜年，即使預計生意一般，今日亦照常開檔做生意，並推出情人節及賀年禮盒，包括大桔造型的香薰蠟燭，喻意「大吉大利」，希望吸引多些客人。與親友到場市集的莫先生直言，市集定價不便宜，所以「湊吓熱鬧」到場。

D2 Place是寵物友善商場，黃小姐說，由於未有安排拜年，故初一帶同掛有賀年裝扮的寵物狗「烏卒卒」到場，「牠太大隻，一般商場入不到，這裡歡迎牠，所以來走一走......牠多毛，穿衣會熱，所以帶了朋友送的財爺領巾，旺一旺！」她直言，因小狗太受歡迎，自己難以細看產品，打算待人流減少後再逛一次。