確診大廈｜最新患者住所全覽　源頭不明患者居錦豐苑、黃埔花園

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-12 22:43

疫情仍然維持雙位數字，本港周五（12日）確診24宗，18宗都是本地個案，當中9宗感染源頭不明，佔本地個案一半。衞生防護中心晚上更新確診患者住址，源頭不明個案分布於九龍城、紅磡、尖沙咀、元朗、馬鞍山、大埔及石硤尾，包括錦豐苑和黃埔花園，有關大廈需強制檢測。

▼2月12日患者住所▼

九龍城區增三宗源頭不明個案

九龍城區有三宗個案，分別為住紅磡家維邨家廉樓的39歲女子（編號：10734），另外兩人感染源頭不明，分別是42歲男（編號：10751），住紅磡黃埔花園銀竹苑2座；48歲男（編號：10747）住九龍塘映月臺B座。尖沙咀都有源頭不明個案患者，她是42歲女病人（編號：10735），住尖沙咀美麗都大廈。

紅磡黃埔花園銀竹苑2座有源頭不明患者。（資料圖片／張浩維攝）

元朗亦有三宗個案，一名有源頭患者住元朗屏唐花園，料為之前個案的關連人士；另外兩名無源頭個案住元朗錦田逢吉鄉及遠東發展元朗大廈。新界東方面，三宗個案都是無源頭，住址包括馬鞍山錦豐苑錦蘭閣、大埔三門仔新村及大埔廣褔邨廣智樓。

石硤尾邨美映樓則分別有一宗有源頭及無源頭個案。東涌東環1期5A座及薄扶林碧麗苑的個案則是有源頭患者。

▼近14日患者住所及行蹤▼