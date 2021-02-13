64.4萬人下載「安心出行」　張建宗：憂慮屬不必要　不排除再封區

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-13 10:35

本港新冠肺炎疫情持續，政務司司長張建宗今日（13日）在電台節目指出，當疫情受控，政府有望於年初七（18日）陸續重開表列處所，截至昨日（12日），已有64.4萬人下載「安心出行」，強調政府不會讀取資料，市民的擔心屬不必要。 張又表示，政府已提供不同渠道為市民進行檢測，認為市民只要肯「行多步」，封區是不必要的，但強調政府會視乎疫情，不排除農曆年假後再有封區行動。

食肆有望年初七

張建宗在商台節目《政經星期六》表示，控制疫情不能單靠政府努力，市民亦有責任，提醒應盡量減少拜年。張指當疫情受控後，便可陸續重開表列處所，市民屆時進入食肆要用「安心出行」掃二維碼或登記資料，市民的私隱百分百受保障，政府亦不會讀取，資料儲存30日就會刪除，認為擔憂屬不必要，而「安心出行」下載量由本月4日的47萬人上升至昨日64.4萬人。

▼牛年初一（12日）市民檢測▼

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視乎疫情不排除再封區

政府要求食肆員工、地盤工、機管局員工等檢測，又建議學校考慮教師檢測，張指本港現時每日可檢測10萬樣本，而部份港鐵站、普通科門診等可以領取深喉唾液樣本，社區檢測中心亦有運作，相信有足夠能力應付。

至於年假過後會否再封區，張稱要視乎疫情，未有具體時間表，但不排除再有封區。他又指，一般市民都接受，甚少認為勞民傷財，因此不認同擾民，過去檢測約2.5萬人，找出20宗個案，比率0.08%，明言即使找出一宗都很重要，因可以隨時擴散，又舉例指日前在封廈中，成功在鰂魚涌找出筲箕灣官立中學的患者。

張又指，政府會繼續增加啟德個案追蹤辦公室紀律部隊人數，現時追蹤確診者及密切接觸者比例達到1比5，有助降低不明源頭數字。

▼牛年初一（12日）黃大仙祠▼