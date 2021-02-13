張建宗：當回落單位數　有條件與內地談通關　不排除打疫苗屬條件

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-13 11:37

本港新冠肺炎疫情肆虐，政務司司長張建宗今日（13日）在電台節目指出，當疫情紓緩，新增個案回落至穩定單位數，本港就有條件與內地通關，現時並沒有硬指標，不排除接種疫苗是一項條件。張續指，全球搶購疫苗下，港府會爭取時間為市民接種疫苗，絕不會落後於人，並已部署接種中心，屆時可順利運作。

政務司司長張建宗指出，當新增個案回落至穩定單位數，本港就有條件與內地通關。（資料圖片/陳焯輝攝）

張建宗在商台節目《政經星期六》表示，若本港疫情受控，不明源頭個案減少，便有條件與廣東省及澳門等過關，彼此並沒有硬指標，不過，農曆年會是一個關鍵，一旦再有群組爆發，會是大挑戰，「唔好掉以輕心，除口罩大食會，係頭痛嘅問題，係好唔值得，忍多陣，都捱咗咁耐」，認為只要對方有信心，加上本港有健康碼，政府就能繼續爭取過關，不排除要先接種疫苗，會與內地商討。

政務司司長張建宗指出，當新增個案回落至穩定單位數，本港就有條件與內地通關。(資料圖片/張浩維攝)

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已部署疫苗接種中心

疫苗方面，有意見認為政府可安排市民回內地接種國產疫苗，張指要視乎內地安排，並非香港可以作決定，至於「復必泰」接種時間表，張指港府會爭取時間，雖然全球都在搶購，但香港不會落後於人，市民毋須擔心，當一切就緒就會為優先群組接種。張又指，專家組正審視其他疫苗，接種中心已作部署，相信可順利運作。

▼香港醫院藥劑師學會講解復星疫苗▼

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指業界要開業非補助

疫情下本港經濟蕭條，張稱政府已放寛低收入家庭在職津貼資產上限及工時，料有2.4萬戶家庭受惠，而食物銀行亦有所放寛，政府又已製造短期職位。至於失業援助金方面，張稱政府內部有反覆討論，現金援助有行政困難，他又指曾與美容業界人士會面，對方丈夫從事旅遊業，他們不願與家人見面，因不知如何交代，「佢哋唔係要補助，係開業」，希望市民明白政府有制肘。

疫情至今逾年，張承認政府有不足，但已經很努力，他指當年沙士「明刀明槍」，新冠肺炎則較「蠱惑」，政府首次面對如此大型疫情，會吸取教訓。