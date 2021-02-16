房協斥資2000萬元　電梯改用免觸式按鈕　為逾萬伙單位換W型喉管

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-16 00:00

疫情持續，本港更多次出現病毒疑經喉管傳播，惹起社會關注。房協於去年起為出租屋邨單位檢查喉管，並為約300戶更換「W型」喉管。房協指，將為有需要及可行的屋邨單位更換喉管，料涉約1萬個單位。此外，房協亦將為出租屋邨電梯大堂安裝自動感應的電梯按鈕，料於今年內完成，上述各項改善設施工程估計將涉及約2000萬元。

房協總經理(物業保養)陳偉鳴指，初步估計約有1萬伙出租屋邨單位需要更換「W型」聚水器。（張嘉敏攝）

房協現有的出租屋邨單位均使用「U型」聚水器作為排水渠管得隔氣設備，因應疫情，房協於去年起分階段為單位更換為「W型」聚水器，至今年1月已為約300伙完成安裝，分別位於健康村一期及祖堯邨。房協總經理(物業保養)陳偉鳴指，房協已為其餘的出租屋邨單位作評估，初步估計約有1萬伙需要更換。而未來新落成的屋邨均會安裝「W型」聚水器，包括將於4月入伙的明華大廈。

他解釋，「 W型」聚水器連接洗手盆 、鋅盤或淋浴間，住戶用水後可達自動補水的作用，不需要自行注水，解決「「 U型」 聚水器乾涸問題 。他指，部分不需要更換的單位分別因已連接同一個聚水器，或地台與淋浴間共用同一去水渠。

今年內為出租屋邨電梯大堂安裝按鈕自動感應器

此外，房協亦於出租屋邨的電梯大堂安裝按鈕自動感應器，分別配以雷射及紅外線技術，住戶可以隔空按掣。房協現已於家維邨完成安裝，今季將推展至觀塘花園大廈、乙明邨部分樓宇，及明華大廈第一期的新重建大樓，預計今年內為全部屋邨完成安裝，共涉及230多部升降機。

房協亦將於轄下商場及停車場的升降機內加裝非接觸式按鈕，陳偉鳴指技術由生產力促進局研發，用家只需要以手指隔空指向樓層按鈕便可。房協料於今年內於轄下11個商場和2個停車場完成安裝，約涉及20部升降機。

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