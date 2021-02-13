年初二／開年｜大批市民入昂坪行大運　天壇大佛維修黃牛成主角

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-02-13 16:42

今年是辛丑牛年，受疫情影響市民減少拜年，年初二（13日）開年日，有人選擇搭纜車來到圳昂坪「行大運」，但由於天壇大佛仍在維修，善信與大佛緣慳一面，而寶蓮寺則繼續開放。 昂坪最出名的亦有本地黃牛，在牛年下牠們成為鎂光燈下的主角，深受闔家歡迎，不過漁護署就提醒大家「眼看手勿動」。

2月13日年初二，不少人選擇搭纜車來到昂坪行大運。（梁鵬威攝）

辛丑是牛年，當然不少得主角黃牛，有市民今日選擇到昂坪探望黃牛群。在東涌的昂坪360纜車站早上出現人龍，有員工表示，大部分客人都是預先在網上購票訂位，現場買票則要視乎人流再作出調配。除了纜車外，市民也可選擇乘坐巴士上山。至於體力較好的人士，則由昂坪棧道步行上山。

今日天朗氣清，從水晶車廂可以清楚飽覽大嶼山的景色，包括昂坪棧道、赤鱲角機場等。受限聚令影響，今年昂坪市集沒有現場表演，但現場仍有不少應節飾品，也鋪置了大量桃花，加上新年音樂，過節氣氛濃厚。

一家大細身穿應節服飾與桃花樹合照。（梁鵬威攝）

大佛須維修禁參觀 市民：我哋心中有佛

吳小姐一家由乘搭纜車時已經顯得開心，她指今年改以視像拜年，氣氛較往年弱，新一願望是疫情快過，「香港人加油。」一家亦打算去寶蓮寺享用齋菜。對於大佛因為出現綠鏽而要維修，她則表示不感失望，「我哋心中有佛。」

天壇大佛雖然關閉外，但功德堂仍然維持開放，今年更香火鼎盛，不少人在此上香祈福及許願。

除了纜車、市集、大佛外，昂坪另一特色便是高山黃牛群。市民見到牛群均顯得相當興趣，爭相與牛合照，有人更伸手接摸牠們，希望沾下旺氣。但漁護署就提醒大家「眼看手勿動」，不要觸摸牛隻，並與牠們保持距離。

而小朋友高叫：「今年牛年，緊係好開心、好少見（見到牛），由上面望上去佢好似笑緊。」另一位小朋友則認為，牛隻缺少了一隻角，「我覺得好傷心，啲人斬佢隻角好無公德心。」一班黃牛面對市民的熱情，不單無怯場，也無發脾氣，等人群散去後才緩緩離開回到居地。

▼牛年初一（12日）黃大仙祠▼

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