年初二｜康復半年與家人九大簋開年　鄧達智談後遺：大掃除會虛脫

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-02-13 20:02

新冠肺炎疫情在港已肆虐超過一年，本港市民經歷第二個有新冠肺炎伴隨的農曆新年。傳統來說，年初人總是與家人聚首開年的日子，但在保持社交距離及留家抗疫的環境下，家人聚首食餐開年飯已是非常難得，對於新冠肺炎康復者來說，這次開年飯必定有另一番味道。 著名時裝設計師鄧達智去年7月確診新冠肺炎，因此他更加珍惜與家人相聚的時刻。康復後的首餐「開年飯」，他與往常一樣與工人姐姐，在中午12時的「吉時」前預備好九大簋，與家人好友一起開年。 鄧達智為人樂觀，笑言難得自己染上疫症，「我反而覺得自己比其他人多啲經歷，我幫啲朋友染咗呢個病，都幾好呀。」

鄧達智十分痛錫姪兒，與伴侶跟他們打成一片。（黃寶瑩攝）

新一年新開始，作為圍村人的鄧達智，習慣初一與家人吃齋菜，初二必定與一班親朋好友相聚在家，在中午一起吃餸菜豐富的開年飯。

與往年一起，鄧家的餐桌上放滿各式各樣傳統的新年菜餚，鄧介紹説：「開年就一定要有雞有魚，發財好市就必定要有，正常來講會有九碟菜，寓意九大簋，同埋都係會飲個中式湯，今日係花膠湯。」作為圍村人，農曆新年都會拜祖先，看他的燒肉是預訂的，事先沒有斬件，桌上的鮮雞，蒸前要將一粒紅棗放在雞喙內含着，寓意「甜頭」。飯後果則是切好的蘋果，寓意平平安安，意頭十足。

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疫情仍未退卻，親朋戚友聚一堂，卻沒有顯得任何擔心，但桌上各人一對公筷、一對用來進食的筷子，相信與不少香港家庭一樣，成為了疫情之間的習慣。

新冠肺炎康復者由於體內有抗體，康復後會是相對較安全的一群。鄧回憶道，在治療一個星期後，他的身體被驗到有病毒抗體，康復出院。在其後的一個月，可算是他「最安全的時間」，但卻因為別人的誤解，生活上有所麻煩。

著名時裝設計師鄧達智去年確診新冠肺炎，今日為康復後的首次「開年飯」。（黃寶瑩攝）

「頭一個月我嘅抗體最多，反而啲人就好驚喎，好似我行出去村屋嗰度係好多窄巷，我就係擔心會碰到人行遠啲兜路，點知有啲村民都係驚，再兜大啲嘅路嚟避我，佢哋唔知道，我都冇辦法。」他說心情上有所理解，沒有一些忐忑或者不開心，但眼見其他人對自己流露不確實的神情，大抵只有一點無奈。

他形容自己好像麻瘋病病人，根本上是要有接觸才會得以傳染，就是因為不諒解，嚇怕了其他人，「好在只係經歷過幾月就冇事，但係我情願佢哋驚好過唔驚，大家有警覺性。」又直言香港的防疫政策的確有所不足，但醫護一定會確保病人完全康復才可出院。「日日我都要照肺驗血，CT值30幾（數字超過30已經有抗體）我先走得㗎。」現時他走在街上，再沒有人對他流露歧視的眼光，「反而頭半年抗體係最好，依家係慢慢下降，但係當然仲有抗體。」

著名時裝設計師鄧達智曾經經歷大病，去年7月確診新冠肺炎。（黃寶瑩攝）

他本身防疫意識十分高，不單經常洗手，回家後亦會進行消毒。不幸感染疫症，源於一次訪問，他使用的無線咪曾經被一名確診者使用而受到感染，問他有否感到怨恨，「我反而覺得自己比其他人多啲經歷，我幫啲朋友染咗呢個病，都幾好呀，佢哋都冇呢個經驗。」問康復半年後有否後遺症，他説，「近日要大掃除，將屋企嘅雜物、雜誌嗰啲清走，我本身年年都咁做，但係今年竟然執執下會感到虛脫，成個發咗呆，以前係未試過，同埋試過散步嘅時候都會有呢個感覺。」

年初二，他與工人姐姐於打點「開年飯」。（黃寶瑩攝）

鄧達智去年7月確診新冠肺炎，留醫聯合醫院七日後康復出院，留院期間使用藥物，令他一整日忽冷忽熱不適，他想起也非常難忘，「朝頭早八點，我一定要盡快處理哂我啲稿件，食好晒早餐，因為一打咗針之後，全日都會不停忽冷忽熱，三張棉胎都搞唔掂，直至到夜晚飯都好辛苦，好在只係經歷三日。」

自己肉體受苦的同時，亦擔心連累了身邊人。「工人姐姐嗌晒救命，因為佢唔敢開冷氣瞓，怕凍親，啲嘢食又麻麻哋，好在我叫佢攞定杯麵同埋熱水煲，我partner（伴侶）同埋工人姐姐都喺駿洋邨，我唯一會諗嘅，都係覺得好似會麻煩到佢哋要隔離。」伴侶本身亦為聯合醫院的醫生，他笑言他完成隔離之後，身為醫生的伴侶也沒有「特權」探訪，「佢都只能夠攞啲鮑魚粥俾我，我哋都唔可以見面。」

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