囚犯剪頭髮｜消息：懲教署本月起　已要求女囚犯須剪髮

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-02-13 21:07

社民連立法會前議員梁國雄就男囚犯剪短髮的規定提出司法覆核，去年11月獲終審法院裁定終極勝訴。消息指，懲教署本月起，要求男女囚犯均需剪髮。 男囚犯的頭髮要求維持不變，須剪短或中等長度，女囚犯則需定期剪短，長度最多可至腋位。《香港01》已向懲教署查詢，正待回覆。

社民連立法會前議員梁國雄就男囚犯剪短髮的規定提出司法覆核，去年11月獲裁定終極勝訴。（資料圖片）

梁國雄批評，懲教署新措施削弱女囚犯原有的權益，以實現所謂平等，是十分差的方案，亦非其入稟原意，「以後唔洗爭取公平啦，只係換來更差。」他指，若男犯人留長髮，如署方所指有風險，可視乎個案勒令剪髮；但要女犯人剪髮到腋位，以達到公平原則，並不合符邏輯，「咁點解男囚犯頭髮唔可以長到腋位？」他認為，終院有責任為此發聲。

梁國雄2014年入獄時被剪去已及腰的長髮，他質疑懲教署剪髮規定只限男囚犯，惟女囚犯卻可留長髮並不公平，故提出司法覆核。案件經原審及上訴，去年11月才獲終極勝訴，終審法院認為，懲教署要求男性剪短頭髮的規定違反《性別歧視條例》，下令署方須取消有關措施。

「長毛」為社運而被迫剪掉長髮，及其爭取司法覆核的經過。(詳看下圖)

+ 5 + 5 + 5

終院曾指要求女囚犯同剪髮不可取

懲教署早前向法庭申請，希望能把決定暫緩半年執行，並曾提出三個方案，包括要求女囚犯同時須剪短髮。終院拒絕暫緩，在判辭亦提到，強迫女囚犯須剪髮以達到措施平等，「驟眼看並不可取」。