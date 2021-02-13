確診大廈｜大埔油尖旺最多　各有三大廈上榜　愛和樓累計7宗個案

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-02-13 23:56

本港疫情近日有緩和趨勢，周六（13日）錄得12宗確診個案，本地個案佔10宗，當中有2宗為源頭不明。根據衞生防護中心晚上更新的疫廈名單，大埔及油尖旺區佔最多，各涉及三幢大廈。 早前納入強制檢測名單的太和邨愛和樓今日再增一宗確診，累計有7宗個案；同邨的麗和樓亦增一宗，至今有2宗個案。 另外，油麻地上海街286號、華源大廈C座、荃灣龍華樓、黃大仙嘉喜大廈及港島英迪格酒店為新「上榜」的大廈。

早前納入強制檢測名單的太和邨愛和樓今日再增一宗確診，累計有7宗個案。（資料圖片）

衞生防護中心資料顯示，患者住所主要分布在九龍城、油尖旺、黃大仙、大埔、元朗、沙田、荃灣及灣仔。其中，大埔及油尖旺區佔最多，分別涉三幢大廈。

早前納入強制檢測名單、14樓同層居民須撤離檢疫的太和邨愛和樓，今日再增一宗確診，累計有7宗個案。患者是63歲女子（編號：10766），於周三發病，與其他本地個案相關。

而同邨的麗和樓再增一宗，為77歲男長者（編號：10767），大廈至今有兩宗個案。大埔三門仔新村再增一患者，累計兩宗個案。

油尖旺區方面，油麻地上海街286號及尖沙咀華源大廈C座為新上榜大廈，前者涉及一宗不明源頭個案（編號：10759），患者是一名39歲保安，他2月6日發病，曾在鵝頸橋街市及西九高鐵站做保安。而大角咀富多來新邨1期富殿樓再揪出一宗確診個案，累計有兩宗。

另外一宗不明源頭個案居於黃大仙嘉喜大廈，為小童群益會賽馬會慈雲山青少年綜合服務中心職員（編號：10758），她於2月7日發病，2月9日最後一天上班。

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