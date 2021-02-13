情人節撞年初三赤口　女士買7000元玫瑰助友求婚　一成顧客是女性

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-02-13 22:59

周日(14日)為一年一度情人節，亦撞正大年初三赤口。有花店店員表示，每年均有女性客人購買鮮花，當中有女士為男性朋友購買數千元玫瑰花為他作求婚準備，十分「抵得諗」。亦有丈夫購買玫瑰給太太後，專程早一日到花店「監工」，「路過啫，送俾太太，佢開心時，我都仲開心，應該嘅！」更有價值7000元的玫瑰，是由女子購買，花店店員指客人表明要幫助男友人求婚。

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情人節一向是情侶間表達心意的溫馨節日，不少男士會向愛侶送上鮮花表達心意，旺角花墟於節日前夕已收到不少訂單，為有情人作出準備。記者在一疊疊的訂單中，無意間發現有女性客人購買近7000元的99支玫瑰花。

花店：情人節過往有一成客人是女性

店員解釋，當中可顯示「朋友的愛」，「的確係一個女仔買，佢係要幫一個男性朋友買花俾女朋友求婚，同埋作為情人節禮物，應該係好好朋友。」她坦言，過往情人節都有大約有一成左右客人為女性。

有爸爸與女兒前來花店物色情人節花束。（廖雁雄攝）

林小姐為已移民的男性朋友為女朋友購買玫瑰花束慶祝情人節。（洪業銘攝）

林小姐於情人節前夕到花墟購買紅玫瑰花束，她說是為男性朋友購買，給剛認識的女朋友表達心意。她説，由於這位男朋友剛剛移民到英國，但擔心女朋友要過「孤獨情人節」，希望朋友可為他製造驚喜予女友，問她的作為女性，協助其他男性購買花束時，會否覺得有點不快，她即時笑説，「我自己今朝都收咗花，我當然唔會啦，我開心，都唔想佢覺得唔開心，大家都有花收就最開心。」

阿賢早前已經為太太預訂鮮花作為情人節禮物，情人節前夕，她選擇到花店「監工」。（梁煥敏攝）

早前已經到來購買花束的阿賢亦到來花店「監工」，「視察」已經包裝好的玫瑰花「製成品」。他説，已經和太太結婚五年，由拍拖開始至今，必定於情人節購買花束給太太，氹她開心。他又稱，自己剛巧路過花墟，故到花店看看製成品，「路過啫，路過啫，啲花送俾太太，佢開心時，我都仲開心，應該嘅，女人收到花當然係會開心！」

他又說，今年的花束未有因為經濟不景「縮水」，「我份工唔係好大影響，同埋今年冇得去旅行，都可以慳返啲錢，但呢啲錢唔慳得。」