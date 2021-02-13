牛年│旅發局情人節推DIY心思禮品　抗疫不能見仍能表現愛意

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-02-14 15:12

牛年大年初三剛巧碰上2月14日情人節，疫情下情侶見面時間可能有所減少，以小禮物表達心意可能是一個比較好選擇，旅發局推介多項本港品牌的心意小禮物，予各有情人選擇、送禮。本地霓虹燈飾及廣告招牌公司為客提供人名霓虹燈牌訂造服務，指疫情下相關生意急跌八成，今年參加旅發局網上市集，希望可接觸更多新客戶，藉此平台推廣品牌，積極轉營應對。

另外，本地原創手作品牌慢覓陳皮創辦人Ashlie說，疫情下香港人不是大家想的那麼冷漠，當大家有更多時間，原來更願花心思在身邊人身上，令手作產品更有市場，預期情人節產品在市集銷情不俗。

本地霓虹燈飾及廣告招牌公司Easy Signs公司負責人Joe表示，今年情人節與農曆新年假期重叠，往年在情人節前兩星期開始會收到訂單，今年訂單量相對一般。（旅發局相片）

地霓虹燈飾及廣告招牌公司Easy Signs公司負責人Joe表示，今年情人節與農曆新年假期重叠，往年在情人節前兩星期開始會收到訂單，今年訂單量相對一般。（旅發局相片）

本地霓虹燈飾及廣告招牌公司Easy Signs推出度身訂造英文名霓虹燈牌，一般闊約1米，視乎名字長短，其售價為1000元至2000元，而製作期約需5日至7日，公司負責人Joe表示，今年情人節與農曆新年假期重叠，往年在情人節前兩星期開始會收到訂單，今年訂單量相對一般 ；疫情下相關生意急跌八成，今年參加旅發局網上市集，希望可接觸更多新客戶，藉此平台推廣品牌，積極轉營應對。

此外，Joe說，由於婚宴客或求婚客下跌，過去一年將業務多元化，例如增加製作商業招牌生意，並打開學界大門，早前為一所學校製作有關校慶的室外大型霓虹燈牌，現時推廣也要走向線上化，會在FB、IG等平台加強宣傳。

另外，亦有自創品牌逆市好景，慢覓陳皮創辦人Ashlie表示，疫情下香港人並不冷漠，留家有更多時間，更願花心思在身邊人身上，預期情人節產品在市集銷情不俗，反擔心未及補貨；另外，過去一年因應疫情生意要轉營網上平台，改為銷售或網上教班，發展愈趨平穩。

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