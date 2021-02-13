情人節撞正年初三　花店：有男士習慣每年買兩束花　不受疫情影響

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-13 22:30

周日（14日）是一年一度情人節，同時撞正大年初三「赤口」兼公眾假期，有花墟的鮮花店表示，今年的訂單的確減少一半，但仍有不少男士每年會為伴侶購買花束表達心意，不會受疫情或者市道影響，亦有而且不少人習慣購買兩束花：「一個比阿媽，一個俾老婆（係唔係咁肯定俾媽咪架？）通常買大紅玫瑰，媽咪通常鍾意鮮艷嘅⋯」有店員亦又分享指，有孝順女每年送1000元左右的玫瑰花給媽媽，「佢好孝順女㗎，已經好多年都會咁做，細心過好多男士。」

+ 6 + 6 + 6

明天是情人節，剛巧遇上大年初三赤口，旺角花墟今日人流不算太多，部分花店剛剛經過新年前夕的忙碌，大年初一、二休息，至明天大年初三才正式開門，部份決定放棄情人節的大好市道，休息至初四啟市。

不少人仍在補購賀年鮮花，包括百合、跳舞蘭等，購買玫瑰花等適合送給有情人的人並不算太多。花店店員正忙於包裝玫瑰花花束，以供明日市道，現場所見，花束價格大約為600元至1000元，與往年連差不多。

部份花店於新年期間選擇休息，並於情人節後才正式啟市。（梁煥敏攝）

柏蕙花藝店員「阿妹」説，今年的玫瑰花價格不算上升太多，但較平日上升兩成至三成，現時為農曆新年，內地市場本身需求非常大，供港的玫瑰花數量大減，部份品種不能即日到貨，初一、初二沒有鮮花到港，全部為年三十晚到港的貨，需求較大的昆明玫瑰花，花價值上升兩成，價格上升最多：「同埋佢顏色幾好，有近臉好出名嘅暖色系，即係啡色、橙色嗰啲韓國feel嘅色，所以比較出名價格亦都有上升。」

花店店員阿妹表示，今年的玫瑰花價格不算上升太多，但較以往上升兩成至三成。（梁煥敏攝）（梁煥敏攝）

然而，現場所見，有男士選擇購買99枝玫瑰花送給情人用作慶祝以及求婚，售價為3800元，價錢與以往相若。今年網上訂單以及預售訂單較以往少一半，相信與今年情人節剛巧遇上大年初三假期有關，「始終唔使送去寫字樓，又真係會少咗單，加上市道唔係太好，好多人會即興買，覺得會平返少少，減少運輸費。」

一束99枝紅玫瑰，價格為3800元，疫情之下，花束的價格與以往差不多。（梁煥敏攝）

較紅鮮花送母親

阿妹分享說，部份男士選擇這個溫馨的日子求婚，準備一大束鮮花表達心思，實行加大求婚成功機會，「有時好難估計佢係咪求婚，但係有啲會講到明求婚用，通常會選擇99枝玫瑰，估計數量有一成人。」另外，原來不少男士喜歡購買兩束鮮花，分別送給母親及太太，「真係有啲男士會買兩束花，相信係送俾媽媽及太太，因為通常會話媽咪鍾意大鮮紅色，太太就要柔和啲嘅顏色。」

此外，除了有情人之外，亦有子女會趁機表達心意，令店員也感受到這種不一樣的溫馨，「有個女仔好多年以來都會買一束鮮花俾媽咪，佢每年都堅持會買1000元，今年市道唔好都唔例外，好孝順。」阿妹表示這個細心的20多歲孝順女每年情人節前兩天，必定購買鮮紅玫瑰，這種不一樣的溫馨，反而令她印象最深刻。

+ 2 + 2 + 2

▼牛年初一（12日）黃大仙祠▼