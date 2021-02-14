新冠疫苗｜張建宗：目標今年內　為全港大部份市民注射疫苗

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-14 10:54

新冠肺炎疫情有回落跡象，政務司司長張建宗今日（14日）發表網誌稱，連續數日確診個案處於低雙位數，認為疫情逐漸回落、審慎樂觀，但如有異常情況，或會展開更多抗疫行動，嚴厲執法。他又指，「安心出行」應用程式的下載量已累計逾70萬，相信會愈來愈多人使用。 今年為牛年，張建宗表示，牛給人的感覺是勤懇踏實堅韌剛毅、忠誠可靠，認為這是應對困難和挑戰時需要具備的特質，相信港人憑著堅毅不屈的精神和強大力量支持，可戰勝疫情。

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張建宗今日以「迎牛接福滿希望 全力抗疫見曙光」為題發表網誌。他表示，年三十至年初二（2月11至13日）的確診個案均處於低雙位數，形容疫情逐漸回落、審慎樂觀，只要市民在農曆新年期間嚴守社交距離措施，疫情未有大反彈，年初七（18日）就可放寬部分場所。不過他亦指，若有任何變化或異常情況，或會展開更多抗疫行動，以及嚴厲地執法。

雖然有望放寬社交距離措施，不過政府要求市民使用「安心出行」應用程式。張建宗再度呼籲，應盡快下載和踴躍使用程式，截至昨晚8時，程式的累計下載次數已超過70萬，較前晚增約6萬，相信將會愈來愈多市民使用。他又重申，出行記錄只會加密存放於用戶的電話，不會備存在政府或其他系統內。

▼牛年初一（12日）市民檢測▼

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疫苗方面，張建宗表示，政府現正全力籌備大規模疫苗接種計劃，冀盡快安排市民按優先次序接種，目標是今年內，為全港大部分巿民，免費注射疫苗。他表示，只要戰勝疫情，就可恢復日常生活，跨境出行，與內地恢復正常通關。

今年為牛年，張建宗表示，牛給人的感覺是勤懇踏實、充滿力氣、堅韌剛毅、忠誠可靠，認為這正是應對困難和挑戰時需要具備的特質，相信憑著堅毅不屈的精神和強大力量支持，香港可戰勝疫情。

▼牛年初一（12日）黃大仙祠▼