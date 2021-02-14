今增12宗確診3宗無源頭　港台髮型師居富寶花園　20多人須檢疫

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-02-14 17:10

本港新冠肺炎疫情回落，今日（14日）新增12宗確診個案，10宗為本地個案，當中3宗源頭不明。香港電台35歲男髮型師（第10771宗個案）確診，居於馬鞍山富寶花園一座。他在三日傳染期均有上班，20多人被列為密切接觸者，有3類人士將被列為密切接觸者，包括與患者一同工作的同事、曾接受服務的人士，以及曾在化妝間脫下口罩的人。而美麗都大廈亦新增3宗確診個案，患者皆住在10樓，是內地來港人士。 今日另有10宗初步確診個案。

▼牛年初一（12日）市民檢測▼

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衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，今日新增12宗確診個案，涉及5男7女，10宗為本地個案，當中3宗源頭不明。

源頭不明個案包括香港電台35歲男髮型師（第10771宗個案），他居於馬鞍山富寶花園一座，被列為強制檢測大廈。患者於2月11日最後上班及發病，三日傳染期均在化妝室為出鏡人士整理頭髮，有20多人被列為密切接觸者，包括與患者一同工作的同事、曾接受服務的人士，以及曾在化妝間脫下口罩的人，當中包括節目《議事論事》嘉賓前公民黨黨魁及主席余若薇。

歐家榮又說，化妝室面積約300至400呎，可以容納20至30人。早前曾有髮型屋爆疫，GLOW SALON & SPA有4名患者是客人，他們均有戴口罩。加上噴髮型膠有氣霧，不清楚是否會構成傳播，署方會緊慎界定密切接觸者，不希望「走漏」個案。他強調，「15分鐘面對面接觸唔係金科玉律」，要衡量個別情況。衞生署已建議港台為電視大廈的員工安排檢測。

▼牛年初一（12日）黃大仙祠▼

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另外，美麗都大廈新增3宗確診個案，患者均住在10樓，是內地來港人士，分別於去年7至10月抵港。其中第10776與第10779宗個案同住，該大廈共有4宗個案。而華源大廈亦新增一宗確診個案，患者住在劏房單位，其他15名住客被列為密切接觸者。上述5人全部報稱無業。