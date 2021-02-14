港台確診髮型師住富寶花園一座　住戶須強制檢測：新年流流唔好彩

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-02-14 18:52

新冠肺炎疫情趨於緩和，本港今日（14日）新增12宗個案，3宗列源頭不明個案，增加3幢強制檢測大廈，其中包括染疫港台髮型師所居住的位於馬鞍山的富寶花園一座。 年初二大廈不算多人出入，有居民下午才得知消息，混淆強制檢測與封區檢測兩事，擔憂影響自己在年初五返工；亦有居民表示昨日已知道消息，「新年流流遇到咁嘅事，只可以話唔好彩。」

馬鞍山富寶花園一座居民須接受強制檢測(羅君豪攝)

港台髮型師今日確診，因感染源頭不明，所以其居住的富寶花園被列入強制檢測大廈，所有居民需要接受強檢。

居民李先生得知大廈需要強制檢疫，表示希望在晚上進行，認為這樣不會影響居民白日的安排。(袁澍攝)

居民李先生表示，下午區議員已經前來通知居民，並進行消毒。新年期間遇到這件事，他感到無奈，稱本有計劃這幾日出門拜年，認為若當局可以在今晚就完成檢測為佳，「最好今晚，可以唔影響人白天出門。」

李先生的樓下鄰居則從他處得知樓內有居民染疫的消息，但誤以為大樓需要封鎖，故而有憂慮，他說家中有儲備糧食，不擔心封鎖，惟自己年初五需要返工，擔心受影響。

杜先生說新年遇到這樣的事是不好彩。（羅君豪攝）

一家四口住在大廈的杜先生說昨天已經知道消息，不過未有太過慌張，他說一家人疫情期間本就已經很少出門，「新年流流遇到呢件事都只能話唔好彩。」

據了解，大廈將於明早10點至晚上8點，安排流動檢測站方便居民接受檢測。

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