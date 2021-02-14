確診大廈｜大埔廣福邨廣智樓又上榜　紅磡家維邨家廉樓再錄患者

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-14 23:41

本港年初三（14日）新增12宗新冠肺炎個案，10宗本地個案中有3宗屬源頭不明。衞生防護中心晚上更新資料，尖沙咀美麗都大廈再多3宗確診個案，源頭不明患者分別居於馬鞍山富寶花園1座、土瓜灣道267號和葵涌寶星中心A座。 至於大埔廣福邨廣智樓，再錄得有患者，而紅磡家維邨家廉樓亦報告稱有染疫者居住。

香港電台一名35歲髮型師，是今天其中一宗源頭不明個案（個案10771），他居於馬鞍山富寶花園1座，大廈已被納入強制檢測。他於傳染期即上周二至四（9至11日）期間，在港台電視大廈化妝間工作，有20多人被列為密切接觸者須檢疫。

另一源頭不明個案為46歲、無業的男患者（個案10772），是一名在港尋求庇護人士，他居住在土瓜灣道267號。一名32歲、任職文員的患者（個案10775）同為源頭不明個案，她居葵涌寶星中心A座，該大廈要強制檢測。

灣仔聖雅各福群會一名25歲的社工確診（個案10770），他與早前香港小童群益會賽馬會慈雲山青少年綜合服務中心個案相關，他居住的將軍澳新都城1期1座亦被納入強制檢測。

尖沙咀美麗都大廈再多3人確診，其中一名35歲女患者（個案10776）和一名31歲女患者（個案10779）同住，3人於去年7月和10月由內地抵港。大廈累計4人染疫。

美麗都大廈再多3人確診，分別是在去年7月和10月從海外抵港，累計4人染疫。（余俊亮攝）

至於和早前個案相關的患者，一名83歲女子（個案10774）居於家維邨家廉樓。另一名72歲男子 （個案10777）居於大埔廣褔邨廣智樓，該廈早前已要強制檢測。值得注意是，廣智樓日前（12日）已有一宗確診個案，而廣智樓曾於去年12月，7天內錄得共5宗個案，當中涉及歌舞群組。

而一名32歲女子（個案10775）則居於黃大仙嘉喜大廈。

另外，兩名輸入個案，34歲女患者（個案10773）和26男患者（個案10769）分別報稱住址為華麗都會酒店和香港天際萬豪酒店。

▼過去14日患者住所、行蹤▼