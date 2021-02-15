派對房間重開無期　批政府零交流　為復業可配合用安心出行

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-15 11:37

新冠肺炎疫情放緩，政府擬初七（18日）放寬若干社交措施，健身中心、美容院等有望重開，但派對房間及酒吧等場所，仍復業無期。香港派對場地協會會長林漢然今早（15日）於電台節目表示，可以配合政府加強防疫措施，如使用「安心出行」應用程式，以重新恢復營業，惟政府一直未與業界商討，坦言非常失望，「最早關閉行業，但又最遲重開」。

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林漢然於港台節目《千禧年代》表示，政府一直與其他行業商討復業安排，但至今未接觸派對房間，即使業界曾主動向政府發電郵，但只獲官腔回覆，「我睇電視都知道」，形容並非交流，未知政府取態如何，甚至由哪個部門管理亦不知。

林漢然認為，政府誤解派對房間風險，事實上坊間有不少以2至4人房間為主題，並不一定是大量人共處一室；而且業界可以配合防疫措施，包括使用「安心出行」程式，認為派對房間的風險，並不會高於即將復業的行業。

對於復業無期，林漢然坦言失望，形容：「最早關閉行業，但又最遲重開」。他表示，疫情前全港大約有500個派對房間場地，雖然未見大規模結業，不過有約七、八成已轉手。他又指，由於業界大多聘用兼職，又是經營預約服務，故要重投服務並不困難，只須準備防疫措施。

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